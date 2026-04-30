Cantora aquidauanense Gleice Helena recebe homenagem na Assembleia Legislativa de MS

Gleice Helena foi homenageada por iniciativa da deputada estadual Mara Caseiro, que destacou a importância de valorizar as mulheres que fortalecem a identidade cultural do Estado / Divulgação

A cantora aquidauanense Gleice Helena foi uma das artistas homenageadas durante sessão solene realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em celebração às mulheres que se destacam nas artes no Estado. A cerimônia marcou a entrega da Comenda Lídia Baís, honraria que reconhece o talento e a contribuição cultural de artistas sul-mato-grossenses.

Realizada no plenário Deputado Júlio Maia, a sessão solene celebrou o protagonismo feminino nas artes e reverenciou o legado de Lídia Baís, uma das maiores referências culturais de Mato Grosso do Sul. Nascida em 22 de abril de 1900, em Campo Grande, Lídia desafiou os padrões de sua época e abriu caminhos para que outras mulheres ocupassem espaços de destaque na cultura. A cerimônia também marcou simbolicamente o aniversário da artista.

Gleice Helena foi homenageada por iniciativa da deputada estadual Mara Caseiro, que destacou a importância de valorizar as mulheres que fortalecem a identidade cultural do Estado. Em seu discurso, a parlamentar ressaltou a trajetória da cantora e sua contribuição para a cena artística sul-mato-grossense.

A Comenda Lídia Baís é concedida anualmente pela Assembleia Legislativa a artistas e personalidades que se destacam no cenário cultural do Estado. A homenagem a Gleice Helena reafirma o compromisso do Legislativo estadual com o reconhecimento do talento feminino e com a preservação da memória cultural de Mato Grosso do Sul.

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