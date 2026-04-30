Acessibilidade

30 de Abril de 2026 • 14:51

Buscar

Últimas notícias
X
Talento

Cantora aquidauanense Gleice Helena recebe homenagem na Assembleia Legislativa de MS

Cantora sul-mato-grossense foi reconhecida por iniciativa da deputada Mara Caseiro em sessão solene que celebrou o protagonismo feminino nas artes

Da redação

Publicado em 30/04/2026 às 07:10

Atualizado em 30/04/2026 às 07:16

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Gleice Helena foi homenageada por iniciativa da deputada estadual Mara Caseiro, que destacou a importância de valorizar as mulheres que fortalecem a identidade cultural do Estado / Divulgação

A cantora aquidauanense Gleice Helena foi uma das artistas homenageadas durante sessão solene realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em celebração às mulheres que se destacam nas artes no Estado. A cerimônia marcou a entrega da Comenda Lídia Baís, honraria que reconhece o talento e a contribuição cultural de artistas sul-mato-grossenses.

Realizada no plenário Deputado Júlio Maia, a sessão solene celebrou o protagonismo feminino nas artes e reverenciou o legado de Lídia Baís, uma das maiores referências culturais de Mato Grosso do Sul. Nascida em 22 de abril de 1900, em Campo Grande, Lídia desafiou os padrões de sua época e abriu caminhos para que outras mulheres ocupassem espaços de destaque na cultura. A cerimônia também marcou simbolicamente o aniversário da artista.

Gleice Helena foi homenageada por iniciativa da deputada estadual Mara Caseiro, que destacou a importância de valorizar as mulheres que fortalecem a identidade cultural do Estado. Em seu discurso, a parlamentar ressaltou a trajetória da cantora e sua contribuição para a cena artística sul-mato-grossense.

A Comenda Lídia Baís é concedida anualmente pela Assembleia Legislativa a artistas e personalidades que se destacam no cenário cultural do Estado. A homenagem a Gleice Helena reafirma o compromisso do Legislativo estadual com o reconhecimento do talento feminino e com a preservação da memória cultural de Mato Grosso do Sul.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Equipe de Saúde Bucal de Aquidauana participa de reunião anual da Atenção Primária

Cidadania

UFMS sedia inauguração do Programa Envelhecer nos Territórios em Mato Grosso do Sul

Trânsito

Jovem fica ferido após falha mecânica em bicicleta elétrica em Aquidauana

Estudante saía da escola quando veículo teria travado, provocando queda sozinha; vítima permanece internada com ferimentos na face

Mercado de trabalho

Casa do Trabalhador de Aquidauana divulga novas oportunidades de emprego

Publicidade

Investigação

IML confirma que ossada encontrada em fazenda no Taboco é de uma única pessoa

ÚLTIMAS

Educação

Anastácio  entrega equipamentos para escolas e reforça compromisso com a educação

Materiais permanentes vão melhorar infraestrutura e atividades pedagógicas

Cultura em movimento

Anastácio terá Noite Cultural com dança, cordel, gastronomia e música

Evento será na na Avenida Manoel Murtinho, a partir das 19h de sexta-feira, 1º de maio

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo