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Cantora Gleice Helena lançará música inédita em Aquidauana

"Oi Vida" representa uma nova fase na carreira de Gleici Helena, mostrando amadurecimento artístico e reforçando o nome da cantora como uma das promessas do sertanejo regional.

Redação

Publicado em 31/05/2026 às 13:34

Atualizado em 31/05/2026 às 13:55

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A cantora sertaneja Gleici Helena vive um dos momentos mais especiais de sua trajetória artística. Com apenas 30 anos, a jovem cantora vem conquistando espaço no cenário musical através da sua autenticidade, carisma e uma voz marcante que carrega emoção em cada interpretação.

Natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Gleici começou sua caminhada na música ainda muito nova, cantando na igreja Nossa Senhora do Carmo, em Coimbra, aos 12 anos. Desde então, a música deixou de ser apenas um sonho e se tornou missão, paixão e profissão. Hoje, a cantora já soma 6 anos de carreira profissional, levando seu talento para eventos, shows e apresentações que vêm conquistando cada vez mais admiradores.

Ao lado da sua família, que também faz parte da banda e da produção, Gleici construiu uma trajetória baseada em fé, dedicação e amor pela música sertaneja. Com forte influência do bailão e do sertanejo moderno, a cantora vem criando sua identidade artística de forma única, sempre mantendo a simplicidade e a conexão verdadeira com o público.

Agora, Gleici Helena se prepara para mais um grande passo na carreira: o lançamento da nova música “Oi Vida”, que chega oficialmente em todas as plataformas digitais no dia 1º de junho. A canção promete emocionar os fãs com uma mistura de sentimento, verdade e intensidade, características que já se tornaram marcas registradas da artista.

Nas redes sociais, a expectativa para o lançamento vem crescendo a cada dia. Publicações com contagem regressiva, trechos da música e mensagens emocionantes já movimentam os fãs, que aguardam ansiosamente pela estreia do novo trabalho. A própria cantora definiu a música como algo “especial demais” e feita para “tocar o coração” das pessoas.

“Oi Vida” representa uma nova fase na carreira de Gleici Helena, mostrando amadurecimento artístico e reforçando o nome da cantora como uma das promessas do sertanejo regional. Com uma presença forte nas redes sociais e um público cada vez mais engajado, a artista segue construindo sua história com autenticidade e muita paixão pela música.b

O lançamento acontece dia 1º de junho em todas as plataformas digitais.E haverá um show GRATUITO de lançamento do CLIP no WUILLS RESTAURANTE NO SHOPPING ATLÂNTICO DE AQUIDAUANA MS.

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