Cantora gospel Camila Nickel lança emocionante videoclipe da música 'Não Pare' no YouTube

Camila Alves lançou novo videoclipe em Aquidauana / Arquivo Pessoal

A cidade de Aquidauana ganha destaque no cenário gospel com o lançamento do videoclipe da música "Não Pare" pela talentosa cantora Camila Alves Nickel, de 33 anos. Aquidauanense de coração, Camila nasceu no interior de São Paulo, mas sua história de vida está entrelaçada com a cidade desde pequena, pois se mudou para Aquidauana com apenas 3 anos.

Desde seus primeiros anos, a música sempre fez parte da vida de Camila, que começou a cantar aos 5 anos. Ela recorda com carinho: "desde o ventre de minha mãe, já recebia promessas de Deus de que seria um instrumento em suas mãos, é para isso que vivo, para ser usada pelo pai".

A música sempre esteve presente na vida da cantora. Ela destaca que em 2018, deu início a um projeto com seu esposo Kevyn Moraes, compartilhando canções edificantes no canal do YouTube chamado "Recanto Music", além de nossas redes sociais. "Nossa missão é levar a palavra de Deus através do Louvor e Adoração."

O videoclipe fazendo cover da música "Não Pare" representa um marco na carreira de Camila, mas não foi sem desafios. A cantora sentiu bravamente as dificuldades impostas pela fibromialgia, condição que exige cuidados e pode causar dor crônica. O processo de gravação foi desafiador, já que a locação escolhida estava situada em meio à mata no Distrito de Camisão, em Aquidauana. No entanto, o apoio de sua equipe foi fundamental para a realização desse projeto tão especial.

A gravação do videoclipe ocorreu em 9 de julho, e a tão aguardada estreia aconteceu no dia 23 de julho no YouTube. A música "Não Pare" é uma composição tocante da cantora Midian Lima, e agora ganha a interpretação emocionante de Camila Alves Nickel. Ela dá uma nova dimensão à mensagem de fé e esperança que a música transmite.

Camila expressa sua gratidão por cada momento da jornada até aqui e compartilha seu desejo de continuar seguindo os propósitos que Deus traçou para sua vida e ministério. "Congregamos na Igreja Evangélica Pentecostal Shekinah - Aquidauana/MS. Por onde Deus nos guiar, estaremos levando sua palavra através do Louvor e Adoração".

O videoclipe de "Não Pare" está disponível no canal Recanto Music no YouTube. O talento e dedicação de Camila Alves Nickel são uma inspiração para todos que acompanham sua trajetória, e seu trabalho continua impactando vidas por meio do poder da música e da mensagem de amor e fé.

O casal possui também páginas no Facebook do Recanto Music e no Instagram com o @recanto.canto

Veja o vídeo: