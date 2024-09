Capacete de R$ 1.200 é furtado no estacionamento da UEMS em Aquidauana

Reprodução

Um capacete de R$ 1.200 foi furtado no estacionamento da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Aquidauana, na última terça-feira (24). A vítima, um jovem de 23 anos, morador de Anastácio, relatou o crime na delegacia local após perceber a ausência do item ao sair da aula.

Segundo o registro policial, o capacete, de marca Norisk, modelo FF302 SOUL/Argentina, é uma edição limitada com cores predominantes de branco, preto e azul, e estava em sua motocicleta Yamaha Lander 250, de cor azul. De acordo com a vítima, ele tinha o hábito de deixar o capacete na moto, acreditando que o estacionamento, frequentado principalmente por alunos e funcionários, fosse seguro.

O furto ocorreu entre 13h e 17h, período em que a vítima estava em sala de aula. Ao retornar ao estacionamento, percebeu que o capacete havia sido levado. Apesar de haver câmeras de segurança nas proximidades, o jovem foi informado de que os dispositivos não estavam funcionando no momento do crime, dificultando a identificação dos responsáveis.

O capacete, que havia sido adquirido há menos de dois meses, era um item raro na cidade, com apenas a vítima e sua namorada possuindo o modelo. Sem suspeitos, o caso foi registrado na delegacia, e o jovem se comprometeu a apresentar a nota fiscal do item para dar continuidade à investigação.

A polícia está apurando o caso e recomenda aos frequentadores da universidade que tomem precauções ao deixar pertences de valor em locais públicos.