Acessibilidade

09 de Abril de 2026 • 12:17

Buscar

Últimas notícias
X
Mercado de trabalho

Capacitação em corte e costura em Aquidauana oferece oportunidade de renda

Capacitação acontece nos dias 13 e 14 de abril; vagas são limitadas e inscrições devem ser feitas presencialmente no Geração de Renda

Da redação

Publicado em 09/04/2026 às 11:30

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Corte e Costura Básico em Aquidauana. A capacitação é uma oportunidade para quem deseja aprender uma nova profissão, garantir uma renda extra ou desenvolver habilidades do zero, sem necessidade de conhecimento prévio na área.

O curso será realizado nos dias 13 e 14 de abril, com duas turmas disponíveis: uma no período matutino, das 7h às 11h, e outra no vespertino, das 13h às 17h. As vagas são limitadas, e os interessados devem garantir sua participação com antecedência.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no setor Geração de Renda, localizado em frente ao CAIC, no horário das 7h às 12h. Não há informações sobre a necessidade de documentação específica, mas recomenda-se levar documento de identificação no momento da inscrição.

A iniciativa busca qualificar moradores da cidade para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo, oferecendo uma formação prática e acessível. O corte e costura é uma habilidade valorizada em diversos segmentos, desde a confecção de roupas até a produção de artigos para casa e artesanato.

A organização convida a população a investir em si mesma: "Aprenda, empreenda e transforme seu futuro". As vagas são limitadas, portanto os interessados devem procurar o local de inscrição o quanto antes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meteorologia

Quarta-feira amanhece com chuva fraca e temperaturas amenas em Aquidauana

Saúde

Aquidauana e Anastácio alinham atendimento materno e infantil

Violência

Mulher é ferida com golpe de tesoura pelo companheiro em Aquidauana

Vítima de 51 anos foi atingida nas costas e foi encaminhada ao pronto-socorro

Saúde

Prefeitura leva Mutirão Cidade Limpa à Vila Pinheiro e reforça pedido de colaboração da população

Publicidade

Meio ambiente

Bombeiros controlam incêndio em área de vegetação de Aquidauana

ÚLTIMAS

História

Nioaque celebra 177 anos de história, fé e resistência no coração de Mato Grosso do Sul

Com mais de 13 mil habitantes e tradição que remonta ao século XIX, município relembra suas raízes indígenas, a Guerra do Paraguai e o progresso que construiu ao longo das décadas

Justiça

Senado reconhece estágio como experiência profissional

Proposta aprovada hoje vai à sanção presidencial

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo