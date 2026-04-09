Capacitação em corte e costura em Aquidauana oferece oportunidade de renda

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Corte e Costura Básico em Aquidauana. A capacitação é uma oportunidade para quem deseja aprender uma nova profissão, garantir uma renda extra ou desenvolver habilidades do zero, sem necessidade de conhecimento prévio na área.

O curso será realizado nos dias 13 e 14 de abril, com duas turmas disponíveis: uma no período matutino, das 7h às 11h, e outra no vespertino, das 13h às 17h. As vagas são limitadas, e os interessados devem garantir sua participação com antecedência.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no setor Geração de Renda, localizado em frente ao CAIC, no horário das 7h às 12h. Não há informações sobre a necessidade de documentação específica, mas recomenda-se levar documento de identificação no momento da inscrição.

A iniciativa busca qualificar moradores da cidade para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo, oferecendo uma formação prática e acessível. O corte e costura é uma habilidade valorizada em diversos segmentos, desde a confecção de roupas até a produção de artigos para casa e artesanato.

A organização convida a população a investir em si mesma: "Aprenda, empreenda e transforme seu futuro". As vagas são limitadas, portanto os interessados devem procurar o local de inscrição o quanto antes.

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