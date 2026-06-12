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Saúde

Capacitação promovida em Aquidauana reforça rede de proteção para salvar vidas

Evento reuniu profissionais da saúde e integrantes dos mais diversos segmentos especializados

Anibal Placêncio

Publicado em 12/06/2026 às 10:46

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Capacitação foi promovida nesta quinta-feira / Divulgação

Aquidauana recebeu, nesta quinta-feira (11), a formatura de uma importante capacitação voltada ao atendimento de pessoas em situações de crise psiquiátrica e risco de suicídio. A iniciativa reuniu profissionais da saúde e integrantes do Corpo de Bombeiros, Exército, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), forças policiais, órgãos de trânsito e instituições de ensino. O evento foi promovido pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), com o objetivo de aprimorar as primeiras intervenções e fortalecer a rede de proteção no município.

Em entrevista ao jornal/site O Pantaneiro, a psicóloga e suicidologista Suelen Arguelo destaca a relevância da formação para ampliar o conhecimento dos profissionais que atuam diretamente em ocorrências de alta complexidade. Segundo ela, o encontro permitiu aprofundar discussões sobre abordagens em situações de crise, além de promover a integração entre diferentes categorias profissionais.

A especialista explica que a troca de experiências entre as instituições contribui para a construção de um trabalho em rede mais eficiente, permitindo que cada profissional compreenda melhor o papel desempenhado pelos demais órgãos envolvidos no atendimento de emergências. Para ela, essa articulação é fundamental para garantir respostas mais rápidas e adequadas diante de situações de vulnerabilidade extrema.

Durante a capacitação, os participantes tiveram a oportunidade de refletir sobre os desafios enfrentados em atendimentos realizados fora de ambientes controlados, como consultórios e hospitais. Casos registrados em vias públicas, escolas ou locais de trabalho exigem preparo específico para que a abordagem seja realizada de forma segura e humanizada.

“Aqui, nós temos uma ideia do que deve ser feito ao se deparar numa situação de crise em um ambiente, em uma via pública, dentro de uma escola, do ambiente de nosso próprio trabalho. Sobre como poderá abordar essa pessoa de uma forma que seja humanizada, porque costumamos dizer que o atendimento todos nós podemos fazer, mas acolhimento exige uma postura totalmente diferente”, pontua a psicóloga.

Suelen acrescenta que o acolhimento vai além do simples atendimento técnico. Conforme explicou, aspectos como a postura profissional, o olhar, o tom de voz e as habilidades de comunicação exercem papel decisivo no contato com pessoas que enfrentam intenso sofrimento psíquico.

O Curso de Primeira Intervenção em Crises de Suicídio e Emergências Psiquiátricas buscou justamente oferecer ferramentas para que os profissionais estejam preparados para agir em momentos delicados, contribuindo para a preservação da vida e para o fortalecimento da assistência em saúde mental no município. Com uma semana de atividades teóricas e práticas, a formatura desta quinta-feira, realizada na sede do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar, marcou a consolidação de uma rede de proteção cada vez mais qualificada para atender a população de Aquidauana.

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