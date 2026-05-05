Caps de Aquidauana promove bazar do Dia das Mães no dia 6

A iniciativa convida a comunidade a prestigiar, apoiar e garantir presentes únicos e afetivos para o Dia das Mães / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Aquidauana realiza nesta quarta-feira (6) um bazar especial em homenagem ao Dia das Mães. O evento acontece das 8h30 às 15h, na Rua Giovanni Toscano de Brito, nº 2.367, no bairro Santa Terezinha (antigo CMEI Leonor Garcia), com peças a partir de R$ 5.

Os visitantes encontrarão panos de prato artesanais, bonecas feitas à mão, jogos de tapetes e muito mais. Todos os itens foram confeccionados pelos próprios usuários do Caps, com dedicação e carinho, sendo uma forma de valorizar talentos e incentivar a autonomia.

A iniciativa convida a comunidade a prestigiar, apoiar e garantir presentes únicos e afetivos para o Dia das Mães. A organização reforça o convite para que as pessoas salve a data e não percam a oportunidade de adquirir peças exclusivas, feitas manualmente com criatividade e cuidado.

O bazar é aberto ao público, e toda a renda obtida reverte em benefício dos próprios artesãos, fortalecendo a inclusão produtiva e o reconhecimento do trabalho terapêutico desenvolvido no Caps.

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