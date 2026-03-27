Caps de Aquidauana promove visita ao Museu de Arte Pantaneira como atividade terapÃªutica

A visita ao museu integra um conjunto de atividades promovidas pelo CapsÂ ao longo do ano, com o objetivo de proporcionar experiÃªncias que favoreÃ§am a reinserÃ§Ã£o social / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (Sesau), realizou, nos dias 25 e 26 de março, uma visita do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) ao Museu de Arte Pantaneira Manoel Antônio Paes de Barros, proporcionando aos usuários um momento de aprendizado, cultura e convivência.

A atividade integra as ações terapêuticas desenvolvidas pelo Caps, que buscam ampliar o cuidado em saúde mental para além do ambiente clínico, estimulando a socialização, o fortalecimento de vínculos e o resgate da autonomia dos participantes. Durante a visita, os usuários puderam conhecer o acervo artístico e cultural do museu, valorizando a história regional e vivenciando experiências que contribuem para o bem-estar emocional.

A ação reforça o valor de estratégias terapêuticas que utilizam o convívio social e o acesso à cultura como parte do cuidado em saúde mental, ampliando as possibilidades de tratamento para além dos espaços convencionais.

“Iniciativas como essa são fundamentais para promover a inclusão social e incentivar a participação ativa dos usuários em espaços públicos, fortalecendo o processo de reabilitação psicossocial”, destacou a coordenadora do Caps, Jéssica Casanova.

A visita ao museu integra um conjunto de atividades promovidas pelo Caps ao longo do ano, com o objetivo de proporcionar experiências que favoreçam a reinserção social e a qualidade de vida dos usuários, valorizando o acesso à cultura e o convívio comunitário como parte essencial do cuidado em saúde mental.

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