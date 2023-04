CAPS II oferece curso gratuito de vasos em oficina terapêutica aos pacientes

Divulgação

Destinadas à promoção da saúde, as Oficinas Terapêuticas são parte essencial do projeto terapêutico institucional do Centro de Atenção Psicossocial II, ofertadas gratuitamente a todos os pacientes atendidos na unidade e que queiram participar.

Com o objetivo de fortalecer os espaços comunitários de convivência, de promoção de saúde mental e de produção de redes de solidariedade, as oficinas de produção de vasos acontecem semanalmente, todas as segundas e quartas-feiras, na unidade do CAPS II de Aquidauana.

Inclusive, com a produção dos vasos e outros artesanatos ensinados nas oficinas, os pacientes podem produzir em casa e depois comercializar, gerando renda e uma ocupação terapêutica.

As oficinas terapêuticas são um importante recurso de Cuidado em Saúde Mental na Atenção Especializada em Aquidauana-MS, se caracterizando como espaços de criação, de ampliação de habilidades, de produção da autonomia dos usuários, de valorização do potencial criativo, de efetivação de projetos de vida e de trabalho, assim como, ajudam os usuários a romperem com o isolamento e se sentirem como parte integrante no mundo social.

O Caps II, em Aquidauana, oferta atendimentos a pacientes maiores de 18 anos, que apresentam transtornos mentais graves e persistentes e apoia as famílias na busca de independência e responsabilidade para com seu tratamento.

Formam a equipe multidisciplinar do CAPS II: médico psiquiatra, clínico geral, assistente social, terapeuta ocupacional, artesão, técnico de enfermagem, psicólogos, enfermeira, assim como, gerente de saúde, equipe de serviços gerais e agentes administrativos.

SERVIÇO – O CAPS II de Aquidauana está na Rua Giovanni Toscano de Brito, nº 2.367, Bairro Santa Terezinha (antigo CMEI Leonor Garcia).