CAPS II realiza "Bazar Solidário" com peças e artesanatos produzidos pelos pacientes

Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, 18, a equipe do Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS II – promoveu um Bazar Beneficente com roupas seminovas e artesanatos produzidos pelos pacientes.

Com preços a partir de R$ 5, a comunidade teve acesso a diversos itens como bonecas personalizadas, caixas para presente e decoração, artes feitas com caixas de leite, tapetes, pintura em tela, entre outros trabalhos.

A coordenadora do CAPS II, Jéssica Casanova, explica que todo o dinheiro arrecadado será utilizado na aquisição de matérias-primas para as oficinas realizadas no CAPS II.

“Essas peças expostas começaram a ser confeccionadas em dezembro, mas é um trabalho feito durante todo ano e sempre buscando aperfeiçoar para que eles encontrem um estímulo e uma renda extra.”, finalizou.

O bazar funcionou até as 11h, de hoje.