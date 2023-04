CAPS II promove conscientização sobre Transtorno do Espectro Autista

Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, por meio do CAPS II, promoveu um encontro de conscientização em Autismo em parceria com a psicóloga educacional Sâmela Feitosa.

A iniciativa teve como objetivo fomentar a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), trazendo visibilidade para essa condição ainda desconhecida por muitos na sociedade.

O evento foi realizado no último dia 17.

Também foi abordado sobre a importância de um diagnóstico precoce para garantir melhor qualidade de vida para as crianças, o que é o autismo, os sinais de alerta, as estatísticas, como lidar com o diagnóstico positivo para TEA e o tratamento, e o autismo nos adultos.

Em Aquidauana, o Caps II oferta atendimentos a pacientes que apresentam transtornos mentais graves e persistentes, maiores de 18 anos e apoia famílias na busca de independência e responsabilidade para com seu tratamento.

A equipe interdisciplinar é formada por médico psiquiatra, clínico geral, assistente social, terapeuta ocupacional, artesão, técnico de enfermagem, psicólogos, enfermeira, assim como, gerente de saúde, equipe de serviços gerais e agentes administrativos.

SERVIÇO – O Caps de Aquidauana está na Rua Giovanni Toscano de Brito, nº 2.367, Bairro Santa Terezinha (antigo CMEI Leonor Garcia).