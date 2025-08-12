Acessibilidade

12 de Agosto de 2025 • 15:48

Saúde

CAPS promove caminhada e exercícios no Parque da Lagoa Comprida

Atividade reuniu usuários para momentos de bem-estaro e incentivo a hábitos saudáveis

Redação

Publicado em 12/08/2025 às 14:01

Gabriela Bernardes / AGECOM

Na manhã desta terça-feira (12), o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Aquidauana promoveu uma atividade especial de caminhada e exercícios ao ar livre no Parque da Lagoa Comprida.

A iniciativa teve como objetivo proporcionar bem-estar, socialização e incentivar hábitos de vida saudáveis entre os usuários do serviço. O encontro foi acompanhado pelo educador físico Mauricio Oliveira, o técnico de enfermagem Alexandre Silva, a nutricionista Luciana Paliarin e a psicóloga Natália Marins.

Durante a programação, os participantes realizaram alongamentos, caminhada e atividades adaptadas na academia comunitária. Além da prática física, receberam orientações sobre hidratação e a importância de manter uma rotina regular de exercícios para melhorar a qualidade de vida.

