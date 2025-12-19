Acessibilidade

19 de Dezembro de 2025 • 17:17

Buscar

Últimas notícias
X
Festa

Caps promove tarde especial de Natal com afeto, convivência e esperança

A programação foi marcada por atividades que transcenderam o caráter festivo, trazendo reflexões profundas

Da redação

Publicado em 19/12/2025 às 14:55

Atualizado em 19/12/2025 às 14:56

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A celebração reforçou o papel fundamental do Caps como um espaço de cuidado integral, onde a saúde mental é promovida não apenas através de tratamentos específicos / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Aquidauana promoveu, na tarde de hoje, uma celebração de Natal especial para seus usuários e equipe. O evento, que teve como eixos centrais o afeto e a convivência, buscou fortalecer vínculos e oferecer momentos de alegria e integração por meio da arte e da cultura.

A programação foi marcada por atividades que transcenderam o caráter festivo, trazendo reflexões profundas. O Grupo de Teatro Viver em Cena apresentou a peça "O Papai Noel que Queria Descansar", que abordou temas como empatia, autocuidado e a importância de olhar para o outro com humanidade. Já o Coral da Terapia Comunitária Integrativa emocionou os presentes com a música "Natal Todo Dia", transmitindo a mensagem de que o espírito natalino se faz presente nos gestos cotidianos de solidariedade e acolhimento.

Além das apresentações artísticas, um animado festival de prêmios contribuiu para a descontração e a criação de memórias afetivas entre todos os participantes, reforçando a proposta do evento de promover saúde mental através de experiências coletivas positivas.

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, destacou a relevância de ações como essa. "Momentos como este mostram que o cuidado em saúde mental também acontece por meio do afeto, da cultura e da convivência. O Caps cumpre um papel essencial na vida das pessoas, promovendo dignidade, inclusão e esperança", afirmou.

O vereador Wezer Lucarelli, que prestigiou a celebração, ressaltou o impacto social do trabalho desenvolvido. "É gratificante ver um serviço público que acolhe, cuida e transforma vidas. O Caps vai muito além do atendimento clínico, ele constrói vínculos e oferece oportunidades de pertencimento", comentou.

A coordenadora do Caps, Jéssica Casanova, agradeceu o envolvimento de todos e definiu o sentimento que guiou o evento. "Este Natal foi pensado com muito carinho para nossos usuários. Cada apresentação, cada sorriso e cada abraço representam o cuidado diário que buscamos oferecer aqui no Caps", finalizou.

A celebração reforçou o papel fundamental do Caps como um espaço de cuidado integral, onde a saúde mental é promovida não apenas através de tratamentos específicos, mas também pela valorização da vida em comunidade, da expressão artística e do fortalecimento dos laços humanos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde bucal

Aquidauana inaugura atendimento da Unidade Odontológica Móvel na Aldeia Tico Lipu

Oportunidade

Aquidauana tem 34 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira

Despedida

Filho cumpre último desejo dos pais e lança cinzas no Rio Aquidauana

Homem armado invade chácara e furta celular de idosa em Aquidauana

Aquidauana terá máxima de 33°C nesta quinta-feira

Aquidauana capacita comerciantes do setor alimentício em oficinas de higiene e manipulação

Aquidauana

Formatura celebra conquistas de alunos da E. M. Antônio S. Ribeiro

Publicidade

Ocorrência

Homem armado invade chácara e furta celular de idosa em Aquidauana

ÚLTIMAS

Assistência social

Anastácio encerra 2025 com a entrega de 10 mil cestas básicas para famílias vulneráveis

No evento de encerramento, as famílias receberam, além dos alimentos essenciais, um panetone em cada cesta

Atendimento

Carreta da Justiça tem calendário definido para o ano de 2026

A equipe da Carreta passará por 24 municípios sul-mato-grossenses ao longo do ano

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo