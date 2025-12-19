Caps promove tarde especial de Natal com afeto, convivência e esperança

A celebração reforçou o papel fundamental do Caps como um espaço de cuidado integral, onde a saúde mental é promovida não apenas através de tratamentos específicos / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Aquidauana promoveu, na tarde de hoje, uma celebração de Natal especial para seus usuários e equipe. O evento, que teve como eixos centrais o afeto e a convivência, buscou fortalecer vínculos e oferecer momentos de alegria e integração por meio da arte e da cultura.

A programação foi marcada por atividades que transcenderam o caráter festivo, trazendo reflexões profundas. O Grupo de Teatro Viver em Cena apresentou a peça "O Papai Noel que Queria Descansar", que abordou temas como empatia, autocuidado e a importância de olhar para o outro com humanidade. Já o Coral da Terapia Comunitária Integrativa emocionou os presentes com a música "Natal Todo Dia", transmitindo a mensagem de que o espírito natalino se faz presente nos gestos cotidianos de solidariedade e acolhimento.

Além das apresentações artísticas, um animado festival de prêmios contribuiu para a descontração e a criação de memórias afetivas entre todos os participantes, reforçando a proposta do evento de promover saúde mental através de experiências coletivas positivas.

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, destacou a relevância de ações como essa. "Momentos como este mostram que o cuidado em saúde mental também acontece por meio do afeto, da cultura e da convivência. O Caps cumpre um papel essencial na vida das pessoas, promovendo dignidade, inclusão e esperança", afirmou.

O vereador Wezer Lucarelli, que prestigiou a celebração, ressaltou o impacto social do trabalho desenvolvido. "É gratificante ver um serviço público que acolhe, cuida e transforma vidas. O Caps vai muito além do atendimento clínico, ele constrói vínculos e oferece oportunidades de pertencimento", comentou.

A coordenadora do Caps, Jéssica Casanova, agradeceu o envolvimento de todos e definiu o sentimento que guiou o evento. "Este Natal foi pensado com muito carinho para nossos usuários. Cada apresentação, cada sorriso e cada abraço representam o cuidado diário que buscamos oferecer aqui no Caps", finalizou.

A celebração reforçou o papel fundamental do Caps como um espaço de cuidado integral, onde a saúde mental é promovida não apenas através de tratamentos específicos, mas também pela valorização da vida em comunidade, da expressão artística e do fortalecimento dos laços humanos.





