CAPS realiza ação do Janeiro Branco na Lagoa Comprida em Aquidauana

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

Em alusão ao Janeiro Branco, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) realizou, na manhã desta quinta-feira (30), uma ação na Lagoa Comprida, em Aquidauana. A atividade teve como foco o cuidado em saúde mental, a escuta e o bem-estar dos participantes.



A programação incluiu uma roda de conversa conduzida pela psicóloga Natália Marins e pela assistente social Ana Colibaba. O momento foi destinado ao diálogo, à escuta e à troca de experiências entre os participantes.



Durante a ação, usuários do CAPS apresentaram a peça teatral “Sintonia do Cuidar”, elaborada de forma coletiva. A encenação abordou temas relacionados à saúde mental e ao cuidado integral.



Os participantes também realizaram atividades de relaxamento e aromaterapia, além de caminhada orientada e alongamento, com ênfase na integração entre corpo e mente.



Ao final da programação, foram doadas mudas do Viveiro Municipal, por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A entrega das mudas marcou o encerramento da atividade.



A ação contou com o acompanhamento de profissionais do CAPS, como parte das iniciativas voltadas à promoção da saúde mental e à qualidade de vida da população.