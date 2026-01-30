Acessibilidade

30 de Janeiro de 2026 • 16:42

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

CAPS realiza ação do Janeiro Branco na Lagoa Comprida em Aquidauana

A atividade teve como foco o cuidado em saúde mental, a escuta e o bem-estar dos participantes

Da redação

Publicado em 30/01/2026 às 11:55

Atualizado em 30/01/2026 às 12:33

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

Em alusão ao Janeiro Branco, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) realizou, na manhã desta quinta-feira (30), uma ação na Lagoa Comprida, em Aquidauana. A atividade teve como foco o cuidado em saúde mental, a escuta e o bem-estar dos participantes.

A programação incluiu uma roda de conversa conduzida pela psicóloga Natália Marins e pela assistente social Ana Colibaba. O momento foi destinado ao diálogo, à escuta e à troca de experiências entre os participantes.

Durante a ação, usuários do CAPS apresentaram a peça teatral “Sintonia do Cuidar”, elaborada de forma coletiva. A encenação abordou temas relacionados à saúde mental e ao cuidado integral.

Os participantes também realizaram atividades de relaxamento e aromaterapia, além de caminhada orientada e alongamento, com ênfase na integração entre corpo e mente.

Ao final da programação, foram doadas mudas do Viveiro Municipal, por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A entrega das mudas marcou o encerramento da atividade.

A ação contou com o acompanhamento de profissionais do CAPS, como parte das iniciativas voltadas à promoção da saúde mental e à qualidade de vida da população.

Leia Também

• Semana termina com 14 vagas de emprego em Aquidauana

• Previsão indica calor e chance de chuva em Aquidauana nesta sexta-feira

• Sema convoca população para "adotar" mudas no Viveiro Municipal de Aquidauana

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Melhorias

Aquidauana anuncia revitalização da antiga Estação Ferroviária de Piraputanga

Trânsito

Motociclista fica ferida após colisão entre carro e moto no centro de Aquidauana

Oportunidade

Aquidauana oferta 18 vagas de emprego nesta quinta-feira

Aquidauana e Maringá se despedem de Laerti Luvizetto, ex-proprietário da Farmácia Marialva

Quinta-feira será de calor e pancadas de chuva em Aquidauana

Secretaria de Assistência Social de Aquidauana oferece cursos gratuitos de qualificação

Bombeiros

Colisão entre motocicleta e bicicleta deixa adolescente ferido em Anastácio

Publicidade

Educação

Aquidauanenses se destacam em redação do Enem

ÚLTIMAS

Oportunidade

Confira o edital do processo seletivo para os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026

As inscrições para atletas têm início previsto para o dia 9 de fevereiro, já as inscrições dos técnicos iniciam no dia 12 de março

Governança

Nioaque lança Plano de Desenvolvimento e consolida planejamento para o futuro

O documento reúne um diagnóstico detalhado da realidade de Nioaque, define projetos prioritários

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo