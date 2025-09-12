Acessibilidade

12 de Setembro de 2025

Saúde

CAPS realiza atividade do Setembro Amarelo na Lagoa Comprida

O encontro teve como objetivo estimular a integração entre os participantes e reforçar a importância do cuidado com a saúde mental

Da redação

Publicado em 12/09/2025 às 09:59

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

O CAPS de Aquidauana promoveu, no dia 10 de setembro, o evento “Fim de Tarde na Lagoa”, em alusão ao Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio. A atividade reuniu famílias, estudantes, profissionais de saúde e a comunidade em geral na Lagoa Comprida.

A programação contou com apresentação cultural do grupo de teatro do CAPS, aula experimental de yoga ministrada pelo professor Maurício e um piquenique coletivo. O encontro teve como objetivo estimular a integração entre os participantes e reforçar a importância do cuidado com a saúde mental.

De acordo com a psicóloga e coordenadora do CAPS, Jéssica Casanova, a ação buscou fortalecer a rede de apoio e ampliar o diálogo sobre saúde emocional.

O evento destacou a valorização da vida e a necessidade de discutir a saúde mental como parte da campanha Setembro Amarelo.

