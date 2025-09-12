CAPS realiza atividade do Setembro Amarelo na Lagoa Comprida

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

O CAPS de Aquidauana promoveu, no dia 10 de setembro, o evento “Fim de Tarde na Lagoa”, em alusão ao Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio. A atividade reuniu famílias, estudantes, profissionais de saúde e a comunidade em geral na Lagoa Comprida.



A programação contou com apresentação cultural do grupo de teatro do CAPS, aula experimental de yoga ministrada pelo professor Maurício e um piquenique coletivo. O encontro teve como objetivo estimular a integração entre os participantes e reforçar a importância do cuidado com a saúde mental.



De acordo com a psicóloga e coordenadora do CAPS, Jéssica Casanova, a ação buscou fortalecer a rede de apoio e ampliar o diálogo sobre saúde emocional.



O evento destacou a valorização da vida e a necessidade de discutir a saúde mental como parte da campanha Setembro Amarelo.

