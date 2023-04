CAPS realiza encontro com o programa de Saúde Mental

Divulgação

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) promoveu um encontro com profissionais de saúde mental da Atenção Básica e o Programa de Saúde Mental.

O encontro foi realizado no último dia 14, e teve como objetivo estabelecer um espaço de construção e diálogo sobre ações e linhas de cuidado no campo da saúde mental e nas políticas de tratamento na rede municipal de Aquidauana.

Atualmente, devido ao aumento significativo do adoecimento mental pós pandemia, houve a necessidade da construção conjunta dos serviços, bem como, profissionais atuantes no fortalecimento de políticas antimanicomiais e de um cuidado humanizado as pessoas com sofrimento psíquico que recorrem o acesso aos serviços de saúde mental no SUS.

Deste modo, o encontro possibilitou ampliar o debate e reorganização a assistência as pessoas com necessidades de tratamento e cuidados específicos na área.