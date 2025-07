Caravana da Castração começa amanhã em Aquidauana e vai até dia 5

Os atendimentos da Caravana da Castração serão feitos na sede da ARPA, em Aquidauana / Foto: Divulgação

Começam amanhã e terminam no dia 5 de agosto, as cirurgias de castração de cães e gatos em Aquidauana. A Caravana da Castração do Governo do Estado estará atendendo os animais agendados à partir das 8h, no Clube ARPA - Associação Recreativa Paraguaias de Aquidauana, localizado na Rua 13 de Junho 380, no bairro Da Serraria.

Para ter acesso ao serviço, os tutores devem realizar inscrição no site www.sigpet.ms.gov.br. Mais informações podem ser obtidas com a Vigilância Sanitária de Aquidauana, pelo telefone 67 3241-1205.

O Castramóvel da Prefeitura de Aquidauana também estará atendendo no local. Além da castração, serão oferecidos serviços como microchipagem, medicação pós-operatória e ações educativas sobre guarda responsável.

A iniciativa faz parte do programa MS Vida Animal e visa o controle populacional de animais, a prevenção de doenças e o fortalecimento das ações de saúde pública. A primeira etapa da caravana está percorrendo cidades da região pantaneira.

Em Miranda, Bodoquena e Bonito, 1.010 castrações já foram realizadas, mais de 10.800 cadastros efetuados e 5.500 vagas disponíveis para a primeira região.



A técnica cirúrgica é minimamente invasiva e facilita o pós-operatório e permite até 150 cirurgias por dia com alta qualidade. A microchipagem, a roupinha, o medicamento — tudo foi pensado para evitar custos ao tutor e garantir suporte integral.



O investimento do Governo é de R$ 5 milhões. A meta é alcançar mais de 20 mil castrações em todo o Mato Grosso do Sul. Nas próximas semanas, a Caravana da Castração segue por diversos municípios sul-mato-grossenses, com datas já confirmadas:

Ladário: 7 e 8 de agosto (agendamento: 6 de agosto)

Corumbá: 11 a 20 de agosto (agendamento: 9 e 10 de agosto)

