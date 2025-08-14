Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 16:46

Saúde

Caravana da Castração ultrapassa meta em Aquidauana

Caravana registrou mais de 4 mil procedimentos no MS

Redação

Publicado em 14/08/2025 às 13:19

A primeira etapa da Caravana da Castração, coordenada pela Suprova e vinculada à Setesc, superou expectativas em Mato Grosso do Sul. Em 38 dias, a ação percorreu 10 municípios, oferecendo castração, microchipagem e medicação pós-operatória gratuitamente.

Aquidauana se destacou ao ultrapassar sua meta, com 750 animais castrados. No total, até 12 de agosto, foram realizados 4.187 procedimentos, com previsão de chegar a 5.387 até o fim da primeira etapa, em 20 de agosto. A iniciativa registrou 14.872 cadastros pelo sistema SigPet, demonstrando grande engajamento da população.

Marcelo Miranda, titular da Setesc, ressaltou que a Caravana é um exemplo de integração entre Estado, municípios e sociedade, gerando resultados concretos para o bem-estar animal.

A segunda etapa da Caravana começará em Inocência, no dia 22 de agosto, contemplando outras 14 cidades do estado.

