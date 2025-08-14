Caravana da Castração ultrapassa meta em Aquidauana

Assessoria de Comunicação

Aquidauana se destacou ao ultrapassar sua meta, com 750 animais castrados. No total, até 12 de agosto, foram realizados 4.187 procedimentos, com previsão de chegar a 5.387 até o fim da primeira etapa, em 20 de agosto. A iniciativa registrou 14.872 cadastros pelo sistema SigPet, demonstrando grande engajamento da população.

A primeira etapa da Caravana da Castração, coordenada pela Suprova e vinculada à Setesc, superou expectativas em Mato Grosso do Sul. Em 38 dias, a ação percorreu 10 municípios, oferecendo castração, microchipagem e medicação pós-operatória gratuitamente.

Marcelo Miranda, titular da Setesc, ressaltou que a Caravana é um exemplo de integração entre Estado, municípios e sociedade, gerando resultados concretos para o bem-estar animal.

A segunda etapa da Caravana começará em Inocência, no dia 22 de agosto, contemplando outras 14 cidades do estado.

