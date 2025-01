Carcaça de Fiesta é furtada de terreno em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

A carcaça de um Ford Fiesta quatro portas, foi furtada de um terreno, em um bairro de Aquidauana. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com as informações preliminares, o dono da carcaça teve o local cedido por um colega para que ele colocasse tanto o que restou do Fiesta quanto de um Fiat Tempra.

O local era fechado com corrente e cadeado. Quando o homem foi ao terreno, viu que o cadeado tinha sido estourado e a carcaça do Fiesta havia sumido.

Os furtos na cidade têm ocorrido com bastante frequência e vão desde forno elétrico, roupas, perfumes, botijão de gás, bicicletas, motos e carros.

O furto da carcaça foi registrado no artigo 155 do código penal e vai ser investigado.