Carolina se tornou a 'Rainha dos Temperos' e faz sucesso em Aquidauana

Carolina com os temperos especiais / Arquivo Pessoal

“Estávamos morando em Campo Grande, mas meu esposo estava trabalhando muito. Não estávamos conseguindo conciliar nosso tempo com a nossa filha, Bia de 10 meses. Como nascemos, crescemos e fomos criados em Aquidauana, queríamos que ela crescesse no meio da natureza, próximo dos nossos familiares. Fomos embora, juntamos dinheiro, mas não podíamos mexer porque era emergência para a Bia”, relembra Carolina.

Ela afirma que viu um processador na casa da avó e teve a ideia de começar a comercializar temperos na cidade.

“Sempre tive vontade de empreender. Mas não tinha ideia no que ia começar, orei, pedi para Deus plantar a semente no meu coração. Falei para esposo como seria. Falei com minha mãe. Eu precisava de R$ 115 emprestado, ela me deu esse dinheiro e comecei. Comecei com dois sabores de tempero, o branco e o verde. Fui mandando para algumas pessoas famosas da cidade na internet, elas divulgaram e assim meu trabalho foi ficando conhecido”, diz Ana.

Com uma rede de apoio, Ana agora oferece cinco tipos de temperos, que deixam a comida com “gostinho de quero mais”.

"Trabalhamos com cinco tipos de tempero, o branco, que serve para todo. O verde que serve para feijão, com bacon. Temos agora um tempero secreto, que é nosso carro chefe. Ele é a base de mostarda, maionese, tempero com alho desidratado, que faço em casa, nossa geleia de moça com toque especial de maracujá. Nosso tempero de churrasco que é sal grosso com ervas finas e páprica defumada. É feito em casa, com todo capricho. A comida tem que ser feita com amor, com toque caseiro, sem conservantes. Meu tempero é totalmente caseiro, sem conservantes. Eu prezo por isso. Prezo pelo sabor, eu vendo qualidade", destaca Carolina.

“Eu tenho uma rede de apoio, por isso consigo fazer. Tenho meu esposo, minha mãe, familiares, uma irmã de coração que me ajuda muito. Eu sempre tive o sonho de ser mãe, priorizei esse sonho. Médicos falavam que era impossível engravidar sem tratamento. Ano passado começamos com tentativas, falei com Deus e engravidei em junho sem tratamento. Ela é nosso bebê milagre. Ela veio para me tirar de uma depressão, de crises de ansiedade. Ela é um bebê milagre das nossas vidas. Tudo que faço hoje é por ela, Deus me ajuda, eu tenho uma fé muito grande”, diz a vendedora.

Nesta segunda-feira (9), Ana participa do programa “Tudo de Bom” da rede SBT MS.

O próximo passo da família, é comprar uma motocicleta Honda Biz para fazer as entregas.

“Estamos fazendo de carro, mas acaba saindo muito caro. Agora vamos nos programar para comprar uma moto para que as entregas sejam feitas na cidade”, diz Ana.



@@NOTICIA_GALERIA@@