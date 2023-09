Carreta Agro do Banco do Brasil chega em Aquidauana potencializando o agronegócio

Com destaque para agronegócio, a Carreta Agro do Banco do Brasil ficará atendendo em Aquidauana, na Praça da Igreja Matriz hoje e amanhã (31/08 e 01/09).

A carreta Agro visa potencializar negócios para os produtores rurais, movimentar a economia de cada município, bem como, realizar palestras para disseminar conhecimento técnico. Embora seja voltado para o agronegócio o evento é aberto à população e disponível para qualquer interessado. A carreta estará aberta para visitação.

Na manhã desta quinta-feira (31), foi realizada uma palestra sobre “Mulheres no Topo”, com a palestrante do SEBRAE, Maristela França. Na palestra da manhã, estiveram representando a Prefeitura de Aquidauana, que é parceira nessa iniciativa, os secretários municipais Ernandes Peixoto (Finanças), Marluce Luglio (Administração) e Paula Polini (Produção).

Já na parte da tarde dessa quinta-feira, às 14h30min, a palestra será sobre Sucessão. Amanhã (01), às 08h30min, a palestra será sobre o Cenário do Agronegócio, onde será conduzida por Técnicos do Banco do Brasil.

O Circuito de Negócios Agro 2023 é um evento itinerante que percorrerá, até o fim do ano, mais de 250.000 km, com 5 carretas (agências móveis) que estão passando por centenas de cidades em todo o país.

Para o gerente da agência do Banco do Brasil de Aquidauana, Eder Oliveira Pereira, a carreta é uma oportunidade para o empreendedor se informar e ter acesso ao crédito especial agrícola.