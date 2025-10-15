Carreta carregada com cimento tomba e interdita a BR-262

Você Repórter/ O Pantaneiro

Uma carreta carregada com cimento tombou na manhã desta quarta-feira (15) e causou a interdição total da BR-262, nas proximidades do Cachoeirão, entre Aquidauana e Campo Grande.



De acordo com as primeiras informações repassadas por motoristas que passavam pelo local, o veículo tombou durante uma tentativa de ultrapassagem. A carreta seguia no sentido Campo Grande e nenhum outro veículo se envolveu no acidente.



Na cabine estavam duas pessoas sendo um homem e uma mulher. A passageira sofreu escoriações leves e foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde em Campo Grande. O motorista não se feriu.



Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros atuam no local para sinalizar a via e realizar a remoção do veículo, que bloquea completamente o tráfego nos dois sentidos.



A pista segue com trânsito interrompido temporariamente, e os motoristas que trafegam pelo trecho são orientados a aguardar a liberação ou buscar rotas alternativas.

