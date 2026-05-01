Carreta carregada com minério pega fogo na BR-262 em Aquidauana

Corpo de Bombeiros

Uma carreta carregada com minério de ferro pegou fogo na manhã desta sexta-feira (1º) na BR-262, em Aquidauana. O incêndio aconteceu por volta das 5h40, em frente ao Sítio Ana Paula, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

Segundo informações da corporação, a guarnição foi acionada para atender a ocorrência de incêndio em veículo e, ao chegar ao local, encontrou a carreta tomada pelas chamas.

Imediatamente, os bombeiros adotaram medidas de segurança e iniciaram o combate direto ao fogo, conseguindo controlar o incêndio antes que as chamas atingissem a parte frontal do veículo. O trabalho da equipe evitou que o fogo se alastrasse além da carreta, confinando os danos à área atingida.





Conforme apurado, o incêndio teve início na tração do cavalo mecânico. O veículo transportava minério de ferro e seguia de Corumbá.

Apesar do susto e dos danos materiais, não houve registro de vítimas.

As causas do incêndio ainda deverão ser apuradas.

