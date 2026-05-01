Carreta carregada com minério pega fogo na BR-262 em Aquidauana

Incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira; ninguém ficou ferido.
Corpo de Bombeiros
Uma carreta carregada com minério de ferro pegou fogo na manhã desta sexta-feira (1º) na BR-262, em Aquidauana. O incêndio aconteceu por volta das 5h40, em frente ao Sítio Ana Paula, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar.
Segundo informações da corporação, a guarnição foi acionada para atender a ocorrência de incêndio em veículo e, ao chegar ao local, encontrou a carreta tomada pelas chamas.
Imediatamente, os bombeiros adotaram medidas de segurança e iniciaram o combate direto ao fogo, conseguindo controlar o incêndio antes que as chamas atingissem a parte frontal do veículo. O trabalho da equipe evitou que o fogo se alastrasse além da carreta, confinando os danos à área atingida.
Conforme apurado, o incêndio teve início na tração do cavalo mecânico. O veículo transportava minério de ferro e seguia de Corumbá.
Apesar do susto e dos danos materiais, não houve registro de vítimas.
As causas do incêndio ainda deverão ser apuradas.
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