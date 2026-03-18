Carreta Digital chega a Aquidauana para oferecer cursos estudantes da rede pÃºblica

A vinda da carreta para Aquidauana Ã© resultado de uma articulaÃ§Ã£o iniciada no ano passado, quando o prefeito Mauro do AtlÃ¢ntico conheceu o projeto durante agenda de trabalho em BrasÃ­lia / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana recebeu oficialmente na terça-feira, dia 17, a Carreta Digital, um projeto de ensino tecnológico voltado aos alunos da Educação Básica das Redes Municipais no Brasil. A iniciativa, que percorre o país levando inclusão digital e capacitação tecnológica, funcionará no município durante dois meses, com suporte da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e apoio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)/Campus de Aquidauana.

A vinda da carreta para Aquidauana é resultado de uma articulação iniciada no ano passado, quando o prefeito Mauro do Atlântico conheceu o projeto durante agenda de trabalho em Brasília e firmou a parceria para que a Prefeitura, via Secretaria Municipal de Educação, pudesse trazer os cursos para as escolas municipais.

A Carreta Digital é um projeto do Governo Federal, por meio do Ministério das Comunicações, executado pela Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação (RBCIP). Atualmente, o projeto conta com quatro carretas em funcionamento no Brasil, sendo uma delas destinada ao Mato Grosso do Sul.

Atendimento e cursos

Com o objetivo de democratizar o acesso à tecnologia e fomentar o pensamento crítico digital entre os estudantes, a Carreta Digital vai atender com cursos de PC Gamer e Manutenção de Celulares os alunos do 6º ao 9º ano da Rede Municipal de Ensino (REME). Inicialmente, serão contemplados os estudantes das escolas municipais Erso Gomes e CAIC Antônio Pace. A carreta também percorrerá escolas municipais localizadas em aldeias indígenas e as escolas pantaneiras.

A expectativa é atender cerca de 120 alunos por semana em Aquidauana, com duas turmas de 30 estudantes por período, totalizando 10 horas/aula por turma. Somente no estado, mais de 2 mil alunos da REME já foram contemplados com a iniciativa.

Durante a manhã de hoje, a coordenação do projeto fez a apresentação da Carreta e do plano dos cursos para as autoridades municipais. Estiveram presentes o prefeito Mauro do Atlântico, a secretária municipal de Educação Wilsandra Béda, os vereadores Valter Neves, Fred Frank, Renato Bossay, Edenilson Dittmar Junior, Nilson Pontim e Sargento Cruz. Também participaram a diretora da Escola Erso Gomes, Sheila Gonçalves, e a professora Camila Koike, representante do IFMS Campus Aquidauana.

Falas das autoridades

Durante o evento, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da oportunidade oferecida aos estudantes.

"Quero aqui me dirigir a vocês, jovens: aproveitem essa oportunidade! Conhecimento nunca é demais e vocês estão tendo uma oportunidade que poucos alunos têm no Brasil. Esses cursos são altamente tecnológicos e atualizados, vocês terão um direcionamento para o futuro. Agradeço a parceria do Governo Federal e RBCIP para a realização desse projeto em benefício dos nossos alunos da Rede Municipal", afirmou.

A professora Nilde Clara de Souza Benites ressaltou a relevância da parceria para a realização do projeto no município.

"Agradecemos à Prefeitura pela parceria e por não medir esforços para possibilitar que a Carreta estivesse aqui. Sem dúvidas, é uma oportunidade única para os alunos. Acreditamos que vai despertar neles o interesse em se aprofundar no assunto. No site da RBCIP também estão disponíveis cursos sequenciais e gratuitos", explicou.

A secretária municipal de Educação, Wilsandra Beda, enfatizou o compromisso da gestão com a inovação.

"Esta parceria entre a SEMED e a RBCIP, sob a chancela do Ministério das Comunicações, demonstra nosso compromisso em colocar Aquidauana na rota da inovação. Não estamos entregando apenas cursos, estamos oferecendo chaves para o mercado de trabalho do futuro", destacou.

O vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Valter Neves, também ressaltou a importância do projeto.

"Com certeza daqui vão sair profissionais que irão atuar na área. Esses cursos vão ao encontro do que a nossa juventude busca em termos de tecnologia", disse.

Metodologia prática

Os cursos na Carreta Digital são conduzidos pelos tutores Vinícius dos Santos Falcão e Eduardo Arimura. Segundo Vinícius, a metodologia é totalmente prática, com quatro turmas por dia e duas horas de aula prática para cada grupo. Durante o período em que estiver no município, a Carreta Digital oferecerá oficinas práticas voltadas à inclusão digital e ao empreendedorismo tecnológico, com atividades que estimulam a lógica e a criatividade, além de orientações sobre o uso ético das ferramentas digitais e demonstrações de tecnologias que estão moldando o mercado de trabalho.

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