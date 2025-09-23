Carreta do Hospital de Amor realiza mamografias gratuitas em Anastácio

Foto: Prefeitura de Anastácio

A cidade de Anastácio recebe até a sexta-feira (26), a Carreta do Hospital de Amor, que oferece mamografias gratuitas. O atendimento acontece exclusivamente para mulheres com exames previamente agendados, sem abertura de novas vagas.



As pacientes devem comparecer ao Salão da ESF Anastácio, no dia marcado, com original e cópia dos documentos: Cartão do SUS, RG, CPF e comprovante de residência.



Importância



O prefeito Manoel Aparecido “Cido” destacou que a vinda da carreta ajuda a suprir uma demanda reprimida de exames no município. Segundo ele, o atendimento deve alcançar aproximadamente 240 mulheres durante o período de permanência do serviço.



Prevenção e agilidade



O secretário municipal de Saúde, Dr. João Fernando Guessy Braga, ressaltou a importância do trabalho para a prevenção do câncer de mama. Ele informou que a carreta iniciou atendimentos no dia anterior e já realizou 30 exames, com expectativa de ultrapassar 200 até o fim da semana.



Braga explicou que as pacientes são encaminhadas pelos postos de saúde do município ou procuram diretamente a equipe no local da carreta. Ele destacou que esse tipo de ação reduz o tempo de espera por exames e contribui para diagnósticos mais rápidos.



Parceria institucional



O coordenador do Hospital de Amor em Anastácio, Bedson Bezerra de Oliveira, também presidente do Sindicato Rural, explicou que a presença da carreta resulta de uma parceria estabelecida há sete anos entre a prefeitura, o sindicato e os produtores rurais.



Segundo ele, o custeio das ações ocorre por meio de leilões de gado e almoços beneficentes, que arrecadam recursos destinados ao Hospital do Amor, em Barretos (SP). Em 2024, os eventos levantaram mais de R$ 60 mil.



Bedson informou ainda que, nos casos em que há diagnóstico positivo, a documentação é encaminhada ao hospital em Barretos para análise e possível início do tratamento, com prazo médio de resposta de 20 a 30 dias.





Serviço



O que: Carreta do Hospital de Amor – mamografia gratuita