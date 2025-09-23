Acessibilidade

23 de Setembro de 2025 • 18:20

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Carreta do Hospital de Amor realiza mamografias gratuitas em Anastácio

O atendimento acontece exclusivamente para mulheres com exames previamente agendados, sem abertura de novas vagas

Da redação

Publicado em 23/09/2025 às 15:00

Atualizado em 23/09/2025 às 16:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foto: Prefeitura de Anastácio

A cidade de Anastácio recebe até a sexta-feira (26), a Carreta do Hospital de Amor, que oferece mamografias gratuitas. O atendimento acontece exclusivamente para mulheres com exames previamente agendados, sem abertura de novas vagas.

As pacientes devem comparecer ao Salão da ESF Anastácio, no dia marcado, com original e cópia dos documentos: Cartão do SUS, RG, CPF e comprovante de residência.

Importância

O prefeito Manoel Aparecido “Cido” destacou que a vinda da carreta ajuda a suprir uma demanda reprimida de exames no município. Segundo ele, o atendimento deve alcançar aproximadamente 240 mulheres durante o período de permanência do serviço.

Prevenção e agilidade

O secretário municipal de Saúde, Dr. João Fernando Guessy Braga, ressaltou a importância do trabalho para a prevenção do câncer de mama. Ele informou que a carreta iniciou atendimentos no dia anterior e já realizou 30 exames, com expectativa de ultrapassar 200 até o fim da semana.

Braga explicou que as pacientes são encaminhadas pelos postos de saúde do município ou procuram diretamente a equipe no local da carreta. Ele destacou que esse tipo de ação reduz o tempo de espera por exames e contribui para diagnósticos mais rápidos.

Parceria institucional

O coordenador do Hospital de Amor em Anastácio, Bedson Bezerra de Oliveira, também presidente do Sindicato Rural, explicou que a presença da carreta resulta de uma parceria estabelecida há sete anos entre a prefeitura, o sindicato e os produtores rurais.

Segundo ele, o custeio das ações ocorre por meio de leilões de gado e almoços beneficentes, que arrecadam recursos destinados ao Hospital do Amor, em Barretos (SP). Em 2024, os eventos levantaram mais de R$ 60 mil.

Bedson informou ainda que, nos casos em que há diagnóstico positivo, a documentação é encaminhada ao hospital em Barretos para análise e possível início do tratamento, com prazo médio de resposta de 20 a 30 dias.



Serviço

O que: Carreta do Hospital de Amor – mamografia gratuita

Leia Também

• Carreta carregada com cimento interrompe trânsito em rua

• Carreta tomba e motorista morre preso às ferragens em Corumbá

• PRF apreende mais de 140 kg de cocaína em carreta na BR-262

Quando: 22 a 26 de setembro

Onde: Salão da ESF Anastácio

Documentos necessários: Cartão do SUS, RG, CPF e comprovante de residência

Público-alvo: Mulheres com atendimento previamente agendado

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

ABIMC

Centro de Convivência de Idosos tem café da manhã especial em Aquidauana

Destino adequado

Mutirão coleta materiais inservíveis em Camisão, Piraputanga e Pesqueiro da Serra

Luto

Aquidauanense Elmira Coutinho Balbuena morre aos 93 anos

Homem tem mal súbito e morre durante partida de futebol

Carreta tomba e motorista morre preso às ferragens em Corumbá

Jovem morre após colisão de moto com carro em Rio Verde

Alívio à estiagem

Chuva chega a Aquidauana nesta manhã e derruba temperatura

Publicidade

Casa do Trabalhador

Confira as vagas ofertadas em Aquidauana e região nesta segunda-feira

ÚLTIMAS

Pendência

FGTS dos trabalhadores domésticos: quase mil empregadores em MS são notificados

Prazo para regularização é até 31 de outubro

Cidades

Shows marcam aniversário de 77 anos de Bonito

Cidade terá programação cultural, esportiva e musical até 12 de outubro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo