Carreta do programa Agora Tem Especialistas oferece 1,5 mil exames em Aquidauana

Exames de tomografia e ultrassom serão oferecidos para a população da região
Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
Aquidauana já está recebendo os atendimentos da Carreta do Programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde. A iniciativa, realizada em parceria com a Prefeitura, oferecerá mais de 1.300 exames especializados, incluindo tomografia computadorizada e ultrassonografia para a população da cidade e de outros municípios da região.
A ação garante mais agilidade no atendimento, reduz as filas de espera e amplia o acesso da população a serviços de diagnóstico por imagem. Os pacientes são chamados pela Central Municipal de Regulação.
A abertura oficial dos atendimentos aconteceu na manhã desta segunda-feira (15), com a participação de pacientes, representantes do Poder Executivo, da Câmara Municipal e das secretarias de Saúde envolvidas. A Carreta está equipada com tecnologia moderna para a realização dos exames.
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