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Carreta interdita acesso ao IFMS apÃ³s entrar por engano em Aquidauana

O caso ocorreu na Rua JosÃ© Tadao Arima, via que tambÃ©m dÃ¡ acesso ao aeroclube

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 19/03/2026 Ã s 10:20

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VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro

Uma carreta do tipo bi-trem interditou o acesso ao IFMS na noite de quarta-feira (18), em Aquidauana. O caso ocorreu na Rua José Tadao Arima, via que também dá acesso ao aeroclube.

De acordo com as informações, o motorista entrou na rua por engano. O trecho termina nas proximidades do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), sem possibilidade de continuidade ou retorno adequado para veículos de grande porte.

Sem conseguir realizar o contorno, o condutor precisou manobrar o veículo em marcha ré para sair do local.

A Polícia Militar foi acionada e a via precisou ser interditada temporariamente para garantir a segurança durante a manobra da carreta.

Após a retirada do veículo, o trânsito foi normalizado.

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