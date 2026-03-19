Carreta interdita acesso ao IFMS apÃ³s entrar por engano em Aquidauana

O caso ocorreu na Rua JosÃ© Tadao Arima, via que tambÃ©m dÃ¡ acesso ao aeroclube
VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro
Uma carreta do tipo bi-trem interditou o acesso ao IFMS na noite de quarta-feira (18), em Aquidauana. O caso ocorreu na Rua José Tadao Arima, via que também dá acesso ao aeroclube.
De acordo com as informações, o motorista entrou na rua por engano. O trecho termina nas proximidades do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), sem possibilidade de continuidade ou retorno adequado para veículos de grande porte.
Sem conseguir realizar o contorno, o condutor precisou manobrar o veículo em marcha ré para sair do local.
A Polícia Militar foi acionada e a via precisou ser interditada temporariamente para garantir a segurança durante a manobra da carreta.
Após a retirada do veículo, o trânsito foi normalizado.
Quadro de pessoal
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AtenÃ§Ã£o
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Sorte
NÃºmeros sorteados foram: 06 - 08 - 21 - 32 - 41 - 60
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