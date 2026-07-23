Acessibilidade

23 de Julho de 2026 • 19:48

Buscar

Últimas notícias
X
URGENTE

Carreta pega fogo na BR-262 próximo ao Posto Correntes

Chamas puderam ser vistas a quilômetros de distância e assustaram motoristas

Redação

Publicado em 23/07/2026 às 14:56

Atualizado em 23/07/2026 às 15:42

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Voce Reporter

Uma carreta foi atingida por um principio de incêndio na tarde desta quinta-feira (23) na BR-262, nas proximidades do trevo de acesso ao município de Dois Irmãos do Buriti.

Segundo as informações iniciais, o fogo começou na região entre a cabine e o cavalo mecânico do veículo. As chamas rapidamente ganharam grandes proporções e subiram a vários metros de altura, podendo ser vistas a quilômetros de distância.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio ou se houve feridos. Mais informações devem ser divulgadas em breve.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Projeto Elos do Cuidado capacita profissionais da saúde em Aquidauana

Desenvolvimento sustentável

Novas leis regulamentam expansão urbana em Camisão e Piraputanga

Aquidauana

Homem fica gravemente ferido após ser arrastado sob carro por quase 1.600 metros

Vítima foi socorrida pelo Samu e transferida em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande

Oportunidades de trabalho

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 38 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Moto x bicicleta

Idoso tem suspeita de traumatismo craniano após colisão em Aquidauana

ÚLTIMAS

Promessa sul-mato-grossense

Aos 15 anos, volante de Miranda se destaca na base do Sport e já treina com profissionais

Lucas Vinícius iniciou a trajetória no interior sul-mato-grossense e já foi chamado duas vezes para atividades com o elenco principal do clube pernambucano

Relações Exteriores

Itamaraty orienta brasileiros a evitarem viagens ao Oriente Médio

Alerta foi emitido após agravamento das tensões e ampliação do conflito na região

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo