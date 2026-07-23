Carreta pega fogo na BR-262 próximo ao Posto Correntes

Chamas puderam ser vistas a quilômetros de distância e assustaram motoristas
Voce Reporter
Uma carreta foi atingida por um principio de incêndio na tarde desta quinta-feira (23) na BR-262, nas proximidades do trevo de acesso ao município de Dois Irmãos do Buriti.
Segundo as informações iniciais, o fogo começou na região entre a cabine e o cavalo mecânico do veículo. As chamas rapidamente ganharam grandes proporções e subiram a vários metros de altura, podendo ser vistas a quilômetros de distância.
Ainda não há informações sobre as causas do incêndio ou se houve feridos. Mais informações devem ser divulgadas em breve.
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