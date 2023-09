Carro abandonado é encontrado em rodovia

Divulgação

Um carro abandonado foi encontrado na BR 262, sentido Anastácio, Miranda uns 18 km do Trevo Do Hotel Fênix em Anastácio.

O carro está sem as rodas, som, bateria. O carro tem placas de Aquidauana e a Polícia Militar e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionadas e buscam identificação do dono do veículo e também se tem registro de furto e roubo