Carro bate em poste, deixa imóveis sem energia e complica trânsito

O Pantaneiro / João Eric

Um acidente de trânsito registrado nesta segunda-feira (23) provocou falta de energia elétrica e deixou o trânsito conturbado em Aquidauana. A colisão ocorreu na Rua Giovani Toscano de Brito, quase esquina com a Rua Duque de Caxias.

De acordo com testemunhas, o veículo atingiu em cheio um poste de energia elétrica. O impacto foi considerado forte e comprometeu a estrutura, causando a interrupção no fornecimento de energia em imóveis próximos ao cruzamento.

Com a batida, o semáforo instalado entre as duas vias deixou de funcionar, o que contribuiu para a desorganização do tráfego e gerou lentidão no local. Motoristas precisaram redobrar a atenção para evitar novos acidentes.

Equipes da Polícia Militar e Trânsito foram acionadas, estiveram na área e realizaram a preservação do local, além de orientar o fluxo de veículos até a normalização da situação.

O carro envolvido no acidente, um Ford Fiesta, foi encontrado posteriormente abandonado em uma rua lateral nas proximidades do ponto da colisão. Até o momento, não há informações confirmadas sobre vítimas.

A dinâmica do acidente ainda não foi oficialmente divulgada pelas autoridades. Uma equipe da concessionária de energia era aguardada para realizar os reparos, substituir o poste danificado e restabelecer o fornecimento de eletricidade na região.