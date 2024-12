Carro capota após colisão com árvore em Aquidauana e condutor abandona o local

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um acidente foi registrado na madrugada deste domingo, dia 22, por volta das 4h50, na Rua Rio Branco, próximo à Escola Delcídio, em Aquidauana. Um automóvel capotou após colidir com uma árvore localizada no canteiro central da via.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo abandonou o local logo após o acidente, tomando rumo desconhecido. Populares relataram que não houve sinais de feridos no local.

Apesar do impacto e do capotamento, o veículo não apresentava vazamentos de combustível. As equipes dos Bombeiros realizaram a sinalização da área para garantir a segurança de pedestres e outros motoristas.

A ocorrência foi deixada sob responsabilidade da Polícia Militar, que dará continuidade às investigações sobre o acidente e buscará identificar o condutor do veículo.