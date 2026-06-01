Carro colide com veículo estacionado no bairro Nova Aquidauana e deixa um ferido

Vítima, homem com idade entre 25 e 30 anos, apresentava ferimento na cabeça e foi encaminhada ao Pronto-Socorro
Divulgação
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde deste domingo (31), uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo a colisão entre um veículo em movimento e outro estacionado, na Rua Vice-Prefeito Timóteo Proença, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.
No local, a equipe de resgate prestou atendimento a uma vítima do sexo masculino, com idade aparente entre 25 e 30 anos, que estava sentada no banco dianteiro do passageiro de um dos veículos envolvidos.
A vítima encontrava-se consciente e orientada, apresentando um ferimento na região lateral direita da cabeça, além de sinais de estresse. Após a avaliação inicial, os bombeiros realizaram o controle do sangramento, a imobilização e a retirada segura do ocupante do interior do veículo.
Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica e permaneceu sob cuidados da equipe de saúde.
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