Carro colide com veículo estacionado no bairro Nova Aquidauana e deixa um ferido

Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde deste domingo (31), uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo a colisão entre um veículo em movimento e outro estacionado, na Rua Vice-Prefeito Timóteo Proença, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.

No local, a equipe de resgate prestou atendimento a uma vítima do sexo masculino, com idade aparente entre 25 e 30 anos, que estava sentada no banco dianteiro do passageiro de um dos veículos envolvidos.

A vítima encontrava-se consciente e orientada, apresentando um ferimento na região lateral direita da cabeça, além de sinais de estresse. Após a avaliação inicial, os bombeiros realizaram o controle do sangramento, a imobilização e a retirada segura do ocupante do interior do veículo.

Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica e permaneceu sob cuidados da equipe de saúde.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!