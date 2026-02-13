Acessibilidade

13 de Fevereiro de 2026 • 10:18

Trânsito

Carro colide contra porta de vidro de loja no centro de Aquidauana

Acidente ocorreu na  esquina das ruas Estevão Alves Corrêa e Bichara Salamene; vítima não usava cinto de segurança

Da redação

Publicado em 13/02/2026 às 09:52

O condutor do veículo, homem de 37 anos, permaneceu no local e recusou o atendimento da equipe de resgate / Divulgação

Um acidente de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul na madrugada desta sexta-feira (13) em Aquidauana. A ocorrência foi registrada por volta da 1h54 na esquina das ruas Estevão Alves Corrêa e Bichara Salamene, região central da cidade, em frente a um estabelecimento comercial.

De acordo com informações da guarnição que atendeu a ocorrência, um veículo VW Gol colidiu contra a porta de vidro de uma loja. No momento da chegada dos socorristas, dois ocupantes já estavam fora do automóvel, conscientes e deambulando pelo local.

Um dos envolvidos, homem de 34 anos, apresentava corte contuso na região frontal da cabeça. Segundo relato da vítima, ele ocupava o banco do passageiro dianteiro e não utilizava o cinto de segurança no momento do impacto. Após avaliação inicial, a equipe de resgate realizou a imobilização do paciente em prancha rígida e o encaminhou ao hospital para atendimento médico.

O condutor do veículo, homem de 37 anos, permaneceu no local e recusou o atendimento da equipe de resgate, conforme informaram os bombeiros.

A ocorrência resultou ainda em danos materiais à porta de vidro do estabelecimento comercial atingido. Após os procedimentos de resgate, o local ficou sob os cuidados da Polícia Militar, que deverá adotar as providências cabíveis em relação ao sinistro.

O caso reforça a importância do uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, inclusive no banco traseiro, e da atenção redobrada ao trafegar durante a madrugada, período em que a visibilidade reduzida e o cansaço podem contribuir para a ocorrência de acidentes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

