Carro colide contra porta de vidro de loja no centro de Aquidauana

Acidente ocorreu na esquina das ruas Estevão Alves Corrêa e Bichara Salamene; vítima não usava cinto de segurança
O condutor do veículo, homem de 37 anos, permaneceu no local e recusou o atendimento da equipe de resgate / Divulgação
Um acidente de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul na madrugada desta sexta-feira (13) em Aquidauana. A ocorrência foi registrada por volta da 1h54 na esquina das ruas Estevão Alves Corrêa e Bichara Salamene, região central da cidade, em frente a um estabelecimento comercial.
De acordo com informações da guarnição que atendeu a ocorrência, um veículo VW Gol colidiu contra a porta de vidro de uma loja. No momento da chegada dos socorristas, dois ocupantes já estavam fora do automóvel, conscientes e deambulando pelo local.
Um dos envolvidos, homem de 34 anos, apresentava corte contuso na região frontal da cabeça. Segundo relato da vítima, ele ocupava o banco do passageiro dianteiro e não utilizava o cinto de segurança no momento do impacto. Após avaliação inicial, a equipe de resgate realizou a imobilização do paciente em prancha rígida e o encaminhou ao hospital para atendimento médico.
O condutor do veículo, homem de 37 anos, permaneceu no local e recusou o atendimento da equipe de resgate, conforme informaram os bombeiros.
A ocorrência resultou ainda em danos materiais à porta de vidro do estabelecimento comercial atingido. Após os procedimentos de resgate, o local ficou sob os cuidados da Polícia Militar, que deverá adotar as providências cabíveis em relação ao sinistro.
O caso reforça a importância do uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, inclusive no banco traseiro, e da atenção redobrada ao trafegar durante a madrugada, período em que a visibilidade reduzida e o cansaço podem contribuir para a ocorrência de acidentes.
