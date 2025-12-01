Acessibilidade

01 de Dezembro de 2025 • 10:49

Polícia

Carro com placas de Aquidauana é apreendido com mais de 600 kg de maconha

O veículo utilizado no transporte da droga circulava com placas de Aquidauana, embora tivesse identificação adulterada

Da redação

Publicado em 01/12/2025 às 08:57

Cedida

Uma operação conjunta entre forças de segurança de Mato Grosso do Sul e São Paulo resultou na apreensão de 602,9 quilos de maconha e na prisão de duas pessoas neste sábado (29), em Regente Feijó (SP), na Rodovia Raposo Tavares (SP-270). O veículo utilizado no transporte da droga circulava com placas de Aquidauana, embora tivesse identificação adulterada.

A mobilização começou após policiais militares do Mato Grosso do Sul informarem equipes paulistas sobre um carro branco vindo do Paraguai e suspeito de transportar grande quantidade de entorpecentes. Com a previsão de passagem do veículo pela região por volta das 10h, foi montado um cerco na rodovia.

O automóvel foi localizado no km 545 e abordado. Durante vistoria, policiais encontraram diversos tabletes de maconha no porta-malas e porções escondidas nas portas e no tampão traseiro, além de uma antena usada para comunicação remota. O peso total da droga chegou a 602,9 kg.

A investigação identificou que o carro, apesar de circular com placas de Aquidauana, tinha sinais identificadores adulterados. O veículo é originalmente registrado em Belo Horizonte (MG) e possuía registro de roubo em Teodoro Sampaio no último dia 22 de novembro. A PM de Mato Grosso do Sul também havia registrado informação de roubo em Mongaguá, dados que serão consolidados pela Polícia Federal.

O motorista, de 23 anos, morador de Santo Amaro (SP), possui antecedente criminal. A passageira, de 24 anos, moradora de Toledo (PR), não tinha registros anteriores. Ambos foram encaminhados à Polícia Federal de Presidente Prudente, onde permaneceram presos à disposição da Justiça. O carro, a droga e os celulares foram apreendidos.

