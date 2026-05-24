Carro e moto colidem em cruzamento do bairro Serraria

Segundo o atendimento realizado pela equipe do SAMU, a vítima apresentava ferimentos leves pelo corpo e reclamava de dores no ombro esquerdo
Viatura do SAMU / Arquivo O Pantaneiro
Um acidente entre um carro e uma motocicleta mobilizou uma equipe do SAMU na tarde deste sábado (23), em Aquidauana. A colisão aconteceu por volta das 15h30, no cruzamento das ruas Pedro Pace e Carlos Ferreira Bandeira, no bairro Serraria.
Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram o motociclista, de 56 anos, caído no chão, mas consciente e conseguindo conversar normalmente. Ele usava capacete no momento do acidente.
Segundo o atendimento realizado pela equipe, a vítima apresentava ferimentos leves pelo corpo e reclamava de dores no ombro esquerdo. O acidente envolveu uma motocicleta Honda Biz e um veículo Fiat Uno.
Após os primeiros socorros no local, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos. As circunstâncias da colisão não foram informadas.
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