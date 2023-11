Carro roubado em Aquidauana foi recuperado em Miranda próximo a "cracolândia"

Divulgação / 7ºBPM

Tudo terminou bem para o motorista de aplicativo, de 30 anos, que teve o veículo roubado em Aquidauana. O carro dele foi recuperado em uma boca de fumo conhecida como "Cracolândia" na cidade de Miranda.

Segundo informações do boletim de ocorrências, o rapaz foi rendido por dois homens, que o ameaçaram com uma faca. Durante o assalto, os bandidos tentaram colocar o motorista dentro do porta-malas do carro.

Horas após o assalto, os bandidos foram pegos pela equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar. Na delegacia, um dos assaltantes disse ter praticado o crime porque a vítima devia uma quantia em dinheiro a uma pessoa. Eles pegariam o carro como forma de pagamento e o entregariam a essa tal pessoa na cidade de Miranda, recebendo o valor de R$ 600,00 pelo serviço.

Através de uma foto, a vítima fez o reconhecimento dos autores.