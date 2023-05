Carros antigos estilosos e originais, irão chegar na Cidade Portal do Pantanal

O 7º Encontro de Relíquias em Aquidauana, MS, Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho / Kevyn Moraes

Nos dias 9,10 e 11 de junho ninguém fica em casa. Todo mundo estará no 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, que vai acontecer na Avenida Pantaneta, no Bairro Alto, na cidade. Um evento com entrada franca que promete diversão, shows musicais, gastronomia, tatuagem e muito mais, para toda família.