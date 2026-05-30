Carros colidem no centro de Aquidauana

Viatura Corpo ded Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu uma ocorrência de sinistro de trânsito envolvendo dois veículos na Rua Manoel Antônio Paes de Barros, região central de Aquidauana.

No local, foi constatada uma colisão entre um veículo Toyota Cross XRX e um Ford Ka. A passageira do Ford Ka, uma mulher de 63 anos, foi encontrada consciente e orientada, já fora do veículo. Segundo relato da vítima, ela saiu por meios próprios após perceber fumaça saindo do capô do automóvel.

Durante a avaliação realizada pela equipe de resgate, foram constatados um edema na região da testa e queixas de dores no pescoço. A vítima recebeu atendimento pré-hospitalar, com imobilização cervical, e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica.

A condutora do Toyota Cross, uma mulher de 72 anos, apresentava apenas nervosismo, sem lesões aparentes, e recusou encaminhamento médico após avaliação da equipe.

O condutor do Ford Ka não sofreu ferimentos e permaneceu no local.

As circunstâncias da colisão não foram informadas.