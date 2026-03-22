Carros sÃ£o atingidos por tiros em Piraputanga

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Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na identificação e condução de dois suspeitos após diversos disparos de arma de fogo atingirem veículos estacionados às margens da rodovia MS-450, no distrito de Piraputanga, em Aquidauana, no fim da tarde deste sábado (22).

De acordo com informações policiais, os proprietários dos carros estavam às margens do Rio Aquidauana, em momento de lazer, e deixaram os veículos estacionados próximos à rodovia, a poucos metros de distância. Por volta das 17h, eles foram surpreendidos por uma sequência de disparos.

Uma das vítimas relatou à PM ter ouvido inicialmente cerca de quatro tiros e, aproximadamente 40 minutos depois, outros sete disparos. Nesse momento, os alarmes dos veículos começaram a disparar, chamando a atenção de quem estava nas proximidades. Ao retornarem, os proprietários constataram que vários automóveis haviam sido atingidos por projéteis.

A Polícia Militar foi acionada via COPOM e deslocou duas viaturas até o local. Durante o atendimento, os policiais confirmaram os danos nos veículos e iniciaram diligências para apurar a autoria dos disparos.

Testemunhas relataram ainda que houve um desentendimento entre pessoas que estavam na região, e uma das vítimas afirmou ter sido ameaçada com uma faca durante a confusão. O suspeito dessa ameaça não foi localizado naquele momento.

Imagens de câmeras de segurança de um restaurante próximo devem auxiliar na investigação. O responsável pelo estabelecimento informou que irá repassar o material às autoridades.

Em uma resposta rápida, em menos de duas horas após o ocorrido, dois suspeitos foram localizados e encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para prestar esclarecimentos. Nenhuma arma de fogo foi encontrada até o momento.

Apesar do susto e dos danos materiais, não houve registro de feridos. O caso segue sob investigação.

