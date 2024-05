Carta aberta pede ação urgente para proteger Estrada Parque de Piraputanga

Divulgação

Em uma carta aberta enviada às autoridades, cidadãos preocupados com o meio ambiente e o futuro da região de Mato Grosso do Sul pedem medidas urgentes para proteger a Área de Proteção Ambiental (APA) Estrada Parque de Piraputanga. A APA, uma Unidade de Conservação (UC) crucial para a preservação do bioma pantaneiro, enfrenta diversas ameaças que comprometem seu ecossistema e o modo de vida das comunidades locais.

A carta destaca a importância da APA não apenas para a biodiversidade, mas também para a preservação do patrimônio cultural e histórico. Escavações arqueológicas na área revelaram vestígios de civilizações antigas, e as comunidades quilombolas e de pescadores mantêm tradições que refletem uma coexistência sustentável com o meio ambiente. No entanto, essas comunidades enfrentam desafios devido à expansão agrícola e às mudanças climáticas, que ameaçam suas práticas tradicionais e a biodiversidade local.

Problemas Urgentes

O texto ainda pontua, asfaltamento sem cumprimento das condicionantes: A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL) asfaltou a estrada sem cumprir as condicionantes estabelecidas, como o estudo arqueológico, o que só foi reconhecido após intervenção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Nascentes em Perigo: A falta de conservação e autorizações para desmatamento estão levando ao declínio das nascentes que abastecem o Rio Aquidauana, comprometendo a qualidade da água e a biodiversidade.

Plano de Manejo Insuficiente: O plano de manejo atual é inadequado e a autorização para a extração de eucalipto pela empresa Suzano é alarmante. A área da APA é insuficiente para proteger o ecossistema, e é necessário expandi-la para incluir todas as nascentes dos tributários do Rio Aquidauana.

Valorização do Sítio Arqueológico: A área arqueológica, com mais de dez mil anos de ocupação humana comprovada, precisa ser valorizada e regulamentada.

Demandas da Comunidade

Os signatários da carta exigem a suspensão imediata de todas as autorizações de supressão vegetal pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) e uma fiscalização rigorosa das já concedidas. Pedem também a restrição à extração de eucalipto e fornos de carvão, que causam erosões e comprometem o solo e as nascentes. A implementação de um plano de manejo efetivo, com gestão local adequada e recursos suficientes, é considerada essencial.

Por fim, a carta exige respeito sincero ao meio ambiente e às comunidades locais, ressaltando que a gestão da APA deve ser realizada de maneira que priorize a sustentabilidade e a preservação.

Assinaturas

A carta é assinada pela Associação Comunitária dos Moradores do Distrito de Piraputanga, Associação da Comunidade Negra Rural Quilombola de Furna dos Baianos, AECOPAXI, ATUPARK, e Visit Pantanal, refletindo um amplo apoio comunitário à causa.

"As autoridades são provocadas a agir com urgência para proteger a APA Estrada Parque de Piraputanga e garantir um futuro sustentável para a região".