Cartório Eleitoral de Aquidauana mantém plantão neste sábado (02)

O Pantaneiro

O Cartório Eleitoral da 10ª Zona Eleitoral de Aquidauana segue com atendimento especial neste sábado (02), em regime de plantão, para auxiliar eleitores que precisam regularizar a situação eleitoral antes do encerramento do cadastro para as eleições de 2026.

O atendimento acontece das 8h às 12h, por ordem de chegada, e contempla serviços como transferência de título, atualização de dados cadastrais, regularização de pendências e emissão do primeiro título eleitoral.

A medida faz parte da mobilização da Justiça Eleitoral para ampliar o acesso da população aos serviços eleitorais nos últimos dias do prazo. O plantão também será realizado no domingo (03), no mesmo horário.

Já entre segunda-feira (04) e quarta-feira (06), último dia para regularização do cadastro eleitoral, o Cartório funcionará em horário estendido, das 8h às 18h.

A Justiça Eleitoral orienta os eleitores a não deixarem o atendimento para os últimos dias, evitando filas e possíveis transtornos devido ao aumento da procura próximo ao encerramento do prazo.

O atendimento é realizado presencialmente no Cartório Eleitoral de Aquidauana.