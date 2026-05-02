Acessibilidade

02 de Maio de 2026 • 15:09

Buscar

Últimas notícias
X
SERVIÇO

Cartório Eleitoral de Aquidauana mantém plantão neste sábado (02)

A medida faz parte da mobilização da Justiça Eleitoral para ampliar o acesso da população aos serviços eleitorais nos últimos dias do prazo.

Redação

Publicado em 02/05/2026 às 09:36

Atualizado em 02/05/2026 às 09:38

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

O Cartório Eleitoral da 10ª Zona Eleitoral de Aquidauana segue com atendimento especial neste sábado (02), em regime de plantão, para auxiliar eleitores que precisam regularizar a situação eleitoral antes do encerramento do cadastro para as eleições de 2026.

O atendimento acontece das 8h às 12h, por ordem de chegada, e contempla serviços como transferência de título, atualização de dados cadastrais, regularização de pendências e emissão do primeiro título eleitoral.

A medida faz parte da mobilização da Justiça Eleitoral para ampliar o acesso da população aos serviços eleitorais nos últimos dias do prazo. O plantão também será realizado no domingo (03), no mesmo horário.

Já entre segunda-feira (04) e quarta-feira (06), último dia para regularização do cadastro eleitoral, o Cartório funcionará em horário estendido, das 8h às 18h.

A Justiça Eleitoral orienta os eleitores a não deixarem o atendimento para os últimos dias, evitando filas e possíveis transtornos devido ao aumento da procura próximo ao encerramento do prazo.

O atendimento é realizado presencialmente no Cartório Eleitoral de Aquidauana.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

TEMPO

Sábado será de tempo firme e calor em Aquidauana

ATENÇÃO

Cartório Eleitoral de Aquidauana realiza plantão neste feriado e fim de semana

SOLIDARIEDADE

Bazar Solidário será realizado neste sábado em Aquidauana

O evento será realizado no espaço Geração de Renda, localizado em frente à Escola CAIC, das 8h às 17h

URGENTE

MS-345 é interditada para obras próximo à Cipolândia para manutenção

Publicidade

URGENTE

Carreta carregada com minério pega fogo na BR-262 em Aquidauana

ÚLTIMAS

AGORA

URGENTE: carreta com falha mecânica interdita trevo da BR-262 em Anastácio

De acordo com as primeiras informações, o veículo de carga sofreu problemas mecânicos justamente na região do trevo, bloqueando parcialmente o tráfego

61 ANOS DE ANASTÁCIO

Hoje tem Noite Cultural em Anastácio

Programação será recheada de dança, cordel, gastronomia e música

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo