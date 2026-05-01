Cartório Eleitoral de Aquidauana realiza plantão neste feriado e fim de semana

Atendimento especial segue até o dia 6 de maio para encerramento do cadastro eleitoral de 2026.
Cartorio Eleitoral de Aquidauana / O Pantaneiro
O Cartório Eleitoral da 10ª Zona Eleitoral de Aquidauana está realizando atendimento em regime especial neste feriado do Dia do Trabalhador e também durante o fim de semana, visando o encerramento do cadastro eleitoral para as eleições de 2026.
De acordo com a Justiça Eleitoral, o plantão tem como objetivo atender eleitores que precisam regularizar pendências, transferir o título, atualizar dados cadastrais ou emitir o primeiro título eleitoral antes do fechamento do cadastro.
Nesta sexta-feira (1º de maio), o atendimento acontece das 8h às 12h. O mesmo horário será mantido no sábado (2) e no domingo (3), também por ordem de chegada.
Já na próxima semana, o Cartório Eleitoral atenderá em horário estendido, das 8h às 18h, entre segunda-feira (4) e quarta-feira (6), último dia para regularização eleitoral.
A Justiça Eleitoral orienta que os eleitores não deixem para a última hora, evitando filas e transtornos nos últimos dias do prazo.
O atendimento é realizado presencialmente no Cartório Eleitoral de Aquidauana e segue por ordem de chegada.
TRISTEZA
Assim como o esposo Brendon Marinato, a jovem de 28 anos não resistiu após o grave de explosão envolvendo carreta na Rodovia Presidente Dutra
61 ANOS DE ANASTÁCIO
Autoridades visitaram obras de ampliação do Hospital Abramastacio, uma das principais intervenções na área da saúde.
ECONOMIA
Pnad Contínua: país tinha 6,6 milhões de pessoas em busca de trabalho
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS