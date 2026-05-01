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ATENÇÃO

Cartório Eleitoral de Aquidauana realiza plantão neste feriado e fim de semana

Atendimento especial segue até o dia 6 de maio para encerramento do cadastro eleitoral de 2026.

Redação

Publicado em 01/05/2026 às 10:38

Atualizado em 01/05/2026 às 10:42

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Cartorio Eleitoral de Aquidauana / O Pantaneiro

O Cartório Eleitoral da 10ª Zona Eleitoral de Aquidauana está realizando atendimento em regime especial neste feriado do Dia do Trabalhador e também durante o fim de semana, visando o encerramento do cadastro eleitoral para as eleições de 2026.

De acordo com a Justiça Eleitoral, o plantão tem como objetivo atender eleitores que precisam regularizar pendências, transferir o título, atualizar dados cadastrais ou emitir o primeiro título eleitoral antes do fechamento do cadastro.

Nesta sexta-feira (1º de maio), o atendimento acontece das 8h às 12h. O mesmo horário será mantido no sábado (2) e no domingo (3), também por ordem de chegada.

Já na próxima semana, o Cartório Eleitoral atenderá em horário estendido, das 8h às 18h, entre segunda-feira (4) e quarta-feira (6), último dia para regularização eleitoral.

A Justiça Eleitoral orienta que os eleitores não deixem para a última hora, evitando filas e transtornos nos últimos dias do prazo.

O atendimento é realizado presencialmente no Cartório Eleitoral de Aquidauana e segue por ordem de chegada.

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