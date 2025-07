Casa abandonada pega fogo no bairro Alto, em Aquidauana

Fogo foi destruído

Durante patrulhamento na noite de quinta-feira (24), uma equipe da Polícia Militar identificou um incêndio em residência abandonada no bairro Alto, em Aquidauana. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas.

Populares informaram que o imóvel estava desocupado há algum tempo e era frequentemente utilizado por andarilhos. A estrutura foi parcialmente danificada, mas não havia ninguém no interior da casa no momento do incidente.