Casa do Papai Noel continua aberta na Praça do Natal

Crianças e adultos recebem toda a atenção do Papai Noel na Praça do Natal / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O clima natalino tomou conta de Aquidauana com o Natal da Esperança, promovido na Praça dos Estudantes, também conhecida como Praça do Natal. Todas as noites, o local se transforma em um cenário de luzes, alegria e encanto, trazendo momentos inesquecíveis para crianças e famílias que visitam a Casa do Papai Noel.

Aberta para visitação diariamente, das 18h às 22h, a casinha do bom velhinho tem sido o ponto alto do evento, proporcionando encontros mágicos e registros emocionantes com o Papai Noel. Além disso, o espaço está lindamente decorado, criando uma atmosfera envolvente e calorosa que remete à magia e ao verdadeiro espírito natalino.

Durante as visitas, as crianças podem tirar fotos, fazer seus pedidos e aproveitar momentos especiais ao lado de seus familiares. A iniciativa, que busca espalhar alegria e esperança, tem atraído grande público, tornando-se uma tradição esperada por toda a comunidade.

Atenção aos horários especiais

Nos dias 24 e 25 de dezembro, a Casa do Papai Noel estará fechada para visitação, retornando as atividades no dia 26 e permanecendo aberta até o dia 30 de dezembro.

O Natal da Esperança segue como um marco de celebração e união em Aquidauana, reafirmando o compromisso da cidade em proporcionar momentos de alegria e confraternização para seus moradores e visitantes.