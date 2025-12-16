Casa do Papai Noel em Aquidauana encanta crianças e renova magia do Natal

Rhobson Lima (O Pantaneiro)

A Praça dos Estudantes, em Aquidauana, foi tomada por uma onda de alegria, sorrisos e magia natalina na tarde e noite de segunda-feira, dia 15. O evento “Natal da Esperança”, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, reuniu milhares de crianças e famílias em uma celebração que marcou o início oficial das festividades de fim de ano no município.

Com um investimento de aproximadamente R$ 55 mil, a administração municipal adquiriu e distribuiu 5 mil brinquedos para a criançada, em um gesto que encheu de esperança e encantamento o coração de pequenos e grandes. “Foi uma verdadeira festa da criançada!”, descreveu a organização.

O ponto alto da noite foi a chegada do Papai Noel, que desfilou em grande estilo conduzido pelas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar, sob aplausos e olhares maravilhados. Em um momento simbólico e emocionante, o prefeito Mauro do Atlântico e a primeira-dama Vera Lúcia entregaram a chave da cidade ao Bom Velhinho, oficializando o início da temporada natalina em Aquidauana.

O evento contou com a presença de vereadores, secretários municipais, autoridades civis e, acima de tudo, milhares de famílias que lotaram a praça. “O que predominou foi a alegria estampada no rosto das crianças, mostrando o verdadeiro sentido do Natal: compartilhar, cuidar e fazer o bem”, destacou a coordenação.

A ação reforçou não apenas o espírito de solidariedade, mas também a importância de políticas públicas que levam alegria concreta à população, especialmente em datas significativas. O “Natal da Esperança” cumpriu seu papel: iluminar corações e celebrar, em comunidade, um tempo de renovação, amor e fé no futuro.

