Casa do Trabalhador abre a semana com vagas de balconista e serralheiro

Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro/Arquivo

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou novas vagas de emprego para Aquidauana, Anastácio e região. Os interessados devem comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e verificação de perfil. O endereço é Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, no bairro Alto.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

- 02 Atendente balconista

- 01 Auxiliar de cozinha

- 02 Auxiliar de estoque

- 02 Auxiliar de limpeza

- 05 Auxiliar de linha de produção

- 02 Auxiliar de padeiro

- 01 Camareira de hotel

- 01 Carregador e descarregador de caminhões

- 01 Encarregado de estoque

- 01 Garçom

- 01 Serralheiro

- 01 Vendedor interno

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

- 01 Jardineiro

- 03 Repositor de mercadorias

- 01 Trabalhador rural

Vagas regionais (rural/outras cidades)

- 01 Camareira de hotel

- 01 Encanador

- 01 Fiscal florestal

- 01 Alimentador de linha de produção

- 02 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas

- 01 Motorista de caminhão

- 01 Operador de máquina

Atendimento e informações

A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador. Por telefone, o órgão informa apenas se a vaga de interesse do trabalhador está disponível ou não. Para concorrer à vaga, é necessário ir pessoalmente ao posto de atendimento para fazer a atualização do cadastro e verificação do perfil.

Serviço – O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para contato é o (67) 3241-5652.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!