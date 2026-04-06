Casa do Trabalhador abre a semana com vagas de balconista e serralheiro

Oportunidades incluem funções locais, para pessoas com deficiência e regionais
Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro/Arquivo
A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou novas vagas de emprego para Aquidauana, Anastácio e região. Os interessados devem comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e verificação de perfil. O endereço é Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, no bairro Alto.
- 02 Atendente balconista
- 01 Auxiliar de cozinha
- 02 Auxiliar de estoque
- 02 Auxiliar de limpeza
- 05 Auxiliar de linha de produção
- 02 Auxiliar de padeiro
- 01 Camareira de hotel
- 01 Carregador e descarregador de caminhões
- 01 Encarregado de estoque
- 01 Garçom
- 01 Serralheiro
- 01 Vendedor interno
- 01 Jardineiro
- 03 Repositor de mercadorias
- 01 Trabalhador rural
- 01 Camareira de hotel
- 01 Encanador
- 01 Fiscal florestal
- 01 Alimentador de linha de produção
- 02 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas
- 01 Motorista de caminhão
- 01 Operador de máquina
A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador. Por telefone, o órgão informa apenas se a vaga de interesse do trabalhador está disponível ou não. Para concorrer à vaga, é necessário ir pessoalmente ao posto de atendimento para fazer a atualização do cadastro e verificação do perfil.
Serviço – O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para contato é o (67) 3241-5652.
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TEMPO
De acordo com informações do site Climatempo, os termômetros devem alcançar a marca dos 35 °C ao longo do dia, reforçando a sensação de abafamento na região.
POLÍTICA
O evento foi liderado pela ex-deputada federal Rose Modesto, presidente regional da sigla, e contou com a presença de nomes de peso da política sul-mato-grossense.
LADÁRIO
O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de acionar equipes especializadas em situações envolvendo animais silvestres, evitando tentativas de captura por conta própria.
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