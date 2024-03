A Casa do Trabalhador de Aquidauana começou nesta quarta-feira (13), a fazer os cadastros para os interessados em fazer parte do quadro de funcionários da rede Leve Max Super Atacado.

A empresa do setor de gêneros alimentícios e diversos outros produtos em breve vai estar inaugurando a sua loja em Aquidauana, a construção está em andamento e já entra na fase final nas próximas semanas.

A Rede Leva Max vem se instalar em Aquidauana, após análise de mercado, apontando um grande potencial da cidade, que tem recebido da atual Administração Municipal investimentos consolidados em infraestrutura urbana, para deixar a cidade mais organizada e estruturada, logo, atraindo investidores e empresas, como a abertura do Leve Max.

Quem quer se candidatar às vagas de emprego para o Atacado Leve Max de Aquidauana deve procurar a Casa do Trabalhador, nos dias 13, 14, 15 e 18 de março, munidos com os seus documentos pessoais para o cadastro e receber a Carta de Encaminhamento, que deverá apresentar na entrevista.

A Casa do Trabalhador fica localizado na rua Estevão Alves Corrêa nº 1895, bairro Alto, funciona de segunda-feira a sexta-feira das 7h às 13 horas.

Nos dias 19 e 20 de março, o Departamento de Recursos Humanos (RH) do Leve Max Super Atacado estará em Aquidauana para dar início ao recrutamento dos novos colaboradores. A entrevista de seleção será no Centro da Juventude, no bairro Nova Aquidauana, que fica na avenida Mato Grosso do Sul, s/n.

Nos dias de seleção, os interessados devem comparecer na Casa da Juventude, a partir das 7h30min com seu currículo em mãos, documentos pessoais (RG, CPF, Reservista, Carteira de Trabalho e a Carta de Encaminhamento emitida pela Casa do Trabalhador). Serão distribuídas 60 senhas por período e o atendimento será por ordem de chegada.

Estão sendo ofertadas 36 vagas em 17 funções. Confira:

- Açougueiro (3), ajudante de açougueiro (3), auxiliar administrativo (2), conferente de mercadoria (1), encarregado de açougue (1), encarregado de frios (2), encarregado de hortifrutigranjeiros (1), encarregado de padaria (1), estoquista (1), faturista (2), operador de caixa (5), operador de câmaras frias (3), operador de empilhadeira (3), operador de vendas (2), repositor de mercadorias (3) e supervisor de atendimento de caixas (3).