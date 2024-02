Casa do Trabalhador atualiza vagas de emprego para Aquidauana

Se o trabalhador tiver o perfil para a vaga, será encaminhado

A busca por oportunidades de trabalho continua em destaque na Casa do Trabalhador de Aquidauana, que atualizou sua lista de vagas disponíveis para esta semana. Confira abaixo as oportunidades em aberto:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO)

- 01 Analista PCP/ Programação e Controle de Produção

- 02 Atendente Balconista

- 01 Atendente de Farmácia Balconista

- 01 Auxiliar de Fundição

- 01 Borracheiro

- 01 Impressor/Serigrafista/Camiseta

VAGAS ESPECÍFICAS PARA PCD AQUIDAUANA (Pessoas com Deficiência)

- 01 Analista Contábil/Analista de Contabilidade

- 01 Analista PCP

- 01 Assistente Administrativo

- 01 Assistente de Compras

- 01 Auxiliar de Linha de Produção/Auxiliar de Produção

- 01 Auxiliar de Limpeza/Auxiliar de Serviços Gerais

- 01 Recepcionista de Crediário

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

- 02 Auxiliar de Cozinha

- 01 Auxiliar de Mecânico

- 01 Operador de Pá Carregadeira

Os interessados devem entrar em contato com a Casa do Trabalhador através dos telefones 3241-5652 e 3241-8867. A instituição fornecerá informações por telefone somente sobre a disponibilidade das vagas. Para se candidatar, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização do cadastro e verificação do perfil em relação à vaga desejada.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas.

Continue buscando oportunidades e boa sorte em sua jornada profissional!

Crédito: Imprensa Prefeitura de Aquidauana - MS