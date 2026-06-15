Casa do Trabalhador de Aquidauana abre a semana com 14 vagas de emprego

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 14 vagas de emprego
Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro
A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta segunda-feira, 15 de junho, a lista de vagas de emprego disponíveis para a região. O posto de atendimento está localizado na Rua Estevão Alves Correa, 1895, no Bairro Alto.
Para Aquidauana e Anastácio, as vagas locais são para atendente balconista, garçom, técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação e vendedor porta a porta. Ao todo, são quatro vagas na área local.
Para a zona rural e outras cidades da região, a Casa do Trabalhador oferece dez vagas regionais para as funções de campeiro na pecuária, cozinheiro de restaurante, empregada doméstica nos serviços gerais, forneiro para fundição e trabalhador rural. As oportunidades estão distribuídas em três vagas para campeiro, três para forneiro, e uma vaga para cada uma das demais funções.
A Casa do Trabalhador informa que as informações sobre as vagas são fornecidas por telefone, mas apenas para confirmar se a vaga de interesse do candidato ainda está disponível. Caso o trabalhador tenha interesse, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e permitir a verificação do perfil em relação à vaga desejada. A unidade lembra que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento por solicitação do empregador.
Serviço – O horário de atendimento da Casa do Trabalhador é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para contato é o 3241-5652.
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CHUVA
A decisão foi tomada pela organização da competição após avaliação das condições do campo, que ficou sem condições adequadas para a realização da partida devido ao grande volume de água acumulado.
PREPARE-SE
O evento acontece entre os dias 25 e 28 de junho e deve atrair milhares de consumidores em busca de ofertas especiais e produtos de grandes marcas.
FUTEBOL
Vini Jr. marca um belo gol, mas Seleção não consegue a virada
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