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Casa do Trabalhador de Aquidauana abre o semestre com renovação de vagas

São 13 postos de trabalho que podem ser ocupados em Aquidauana e Anastácio

Da redação

Publicado em 01/06/2026 às 08:12

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Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta segunda-feira, 1º de junho, a lista de vagas de emprego disponíveis para a região. O posto de atendimento está localizado na Rua Estevão Alves Correa, 1895, no Bairro Alto.

Para Aquidauana e Anastácio, há oportunidades locais para auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, carregador e descarregador de caminhões, desenvolvedor de internet na função técnica, garçom e vendedor porta a porta. Ao todo, são dez vagas locais, sendo que cinco delas são para auxiliar de linha de produção.

Já para a zona rural e outras cidades da região, a Casa do Trabalhador oferece vagas regionais para auxiliar de cozinha, camareira de hotel, campeiro na pecuária, cozinheiro de restaurante e forneiro para fundição. São 13 vagas regionais, com destaque para três oportunidades de auxiliar de cozinha, três de camareira, três de campeiro e três de forneiro.

A Casa do Trabalhador informa que as informações sobre as vagas são fornecidas por telefone, mas apenas para confirmar se a vaga de interesse do candidato ainda está disponível. Caso o trabalhador tenha interesse, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e permitir a verificação do perfil em relação à vaga desejada.

A unidade lembra que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento por solicitação do empregador. O horário de atendimento da Casa do Trabalhador é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para contato é o 3241-5652.

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